галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Ненавидь і люби – І варто буде жити чи вмирати!
Олена Теліга
До теми
Малярські роздуми над прірвою кризи
Львівська мистецька галерея Shum Art Gallery (площа Старий Ринок, 7) запрошує на оглядини експозиції творів Любомира Медвідя "В житі. Над прірвою". Виставка триватиме до 7 вересня 2025 року.
21.08.25
|
|
Штука
«Цвіт папороті» Євгена Лисика
У четвер, 21 серпня, о 15:00 Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького (головна будівля, проспект Свободи, 20) відкриє виставку графічних і живописних робіт Євгена Лисика «Цвіт папороті», яка триватиме до 24 вересня 2025 року.
20.08.25
|
|
Штука
11. Дні української музики у Варшаві
Роман РЕВАКОВИЧ • Павло МАРКУШЕВСЬКИЙ
«11. Дні української музики у Варшаві» відбудуться у Концертній студії Польського радіо ім. Вітольда Лютославського 7, 9 та 12 вересня. Організований Фондом Pro Musica Viva фестиваль переконує польського слухача у високій цінності української культури.
19.08.25
|
|
Штука
Уляна Нищук. Заквітчана Покрова
Виставка іконописних творів з зображенням Богородиці, що тримає омофор над церквою,заповненою людьми, які сховались у ній від загарбника, – не тільки данина українському народному малярству, а й воєнна актуальність нашого часу.
18.08.25
|
|
Штука
Музика свободи й філософії
Львівський органний зал готує дві світові премʼєри на День Незалежності: симфонія “Та, що танцює з вітром” Сергія Пілютікова, написана на замовлення Органного залу, та Концерт для фортепіано з оркестром “Печера Платона” Борислава Стронька прозвучать 24 серпня.
17.08.25
|
|
Штука
Американський пиріг
Віталій Портников
Вони і домовитися між собою щодо Європи не можуть саме тому, що не здатні навʼязати свої рішення іншим. Європа більше не американський пиріг. І не російський
17.08.25
|
|
Дискурси
Алегорія і анестезія
Олеся Ісаюк
Історична белетристика та ігри з історією у фантастичному жанрі осмислюють колоніальний, геноцидний, тоталітарний досвід, аналізучи теми ідентичності та її збереження від знищення.
16.08.25
|
|
Україна
Щастя, де ти живеш?
Лілія Бомко
Буває, що шлях до щастя провадить крізь біль і розпач, саме тоді, коли людина відчуває себе нещасною та приреченою на страждання. І буває, що саме цей шлях, а не кінцева омріяна точна, є істиною того-таки щастя.
16.08.25
|
|
Штука