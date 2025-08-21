Перейти до основного матеріалу
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Війна. Серпень 2025 року
головна
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Серпень 2025 року
Четвер, Серпень 21, 2025 - 12:15
Малярські роздуми над прірвою кризи
Львівська мистецька галерея Shum Art Gallery (площа Старий Ринок, 7) запрошує на оглядини експозиції творів Любомира Медвідя "В житі. Над прірвою". Виставка триватиме до 7 вересня 2025 року.
21.08.25
«Цвіт папороті» Євгена Лисика
У четвер, 21 серпня, о 15:00 Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького (головна будівля, проспект Свободи, 20) відкриє виставку графічних і живописних робіт Євгена Лисика «Цвіт папороті», яка триватиме до 24 вересня 2025 року.
20.08.25
11. Дні української музики у Варшаві
Роман РЕВАКОВИЧ • Павло МАРКУШЕВСЬКИЙ
«11. Дні української музики у Варшаві» відбудуться у Концертній студії Польського радіо ім. Вітольда Лютославського 7, 9 та 12 вересня. Організований Фондом Pro Musica Viva фестиваль переконує польського слухача у високій цінності української культури.
19.08.25
Уляна Нищук. Заквітчана Покрова
Виставка іконописних творів з зображенням Богородиці, що тримає омофор над церквою,заповненою людьми, які сховались у ній від загарбника, – не тільки данина українському народному малярству, а й воєнна актуальність нашого часу.
18.08.25
Музика свободи й філософії
Львівський органний зал готує дві світові премʼєри на День Незалежності: симфонія “Та, що танцює з вітром” Сергія Пілютікова, написана на замовлення Органного залу, та Концерт для фортепіано з оркестром “Печера Платона” Борислава Стронька прозвучать 24 серпня.
17.08.25
Американський пиріг
Віталій Портников
Вони і домовитися між собою щодо Європи не можуть саме тому, що не здатні навʼязати свої рішення іншим. Європа більше не американський пиріг. І не російський
17.08.25
Дискурси
Алегорія і анестезія
Олеся Ісаюк
Історична белетристика та ігри з історією у фантастичному жанрі осмислюють колоніальний, геноцидний, тоталітарний досвід, аналізучи теми ідентичності та її збереження від знищення.
16.08.25
Україна
Щастя, де ти живеш?
Лілія Бомко
Буває, що шлях до щастя провадить крізь біль і розпач, саме тоді, коли людина відчуває себе нещасною та приреченою на страждання. І буває, що саме цей шлях, а не кінцева омріяна точна, є істиною того-таки щастя.
16.08.25
