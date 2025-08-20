Євген Лисик «Король-горбань» (1988)

Щастя, де ти живеш?

Лілія Бомко

Буває, що шлях до щастя провадить крізь біль і розпач, саме тоді, коли людина відчуває себе нещасною та приреченою на страждання. І буває, що саме цей шлях, а не кінцева омріяна точна, є істиною того-таки щастя.