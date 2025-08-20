Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Євген Лисик «Король-горбань» (1988)
головна
Євген Лисик «Король-горбань» (1988)
Середа, Серпень 20, 2025 - 12:00
До теми
11. Дні української музики у Варшаві
Роман РЕВАКОВИЧ • Павло МАРКУШЕВСЬКИЙ
«11. Дні української музики у Варшаві» відбудуться у Концертній студії Польського радіо ім. Вітольда Лютославського 7, 9 та 12 вересня. Організований Фондом Pro Musica Viva фестиваль переконує польського слухача у високій цінності української культури.
19.08.25
|
|
Штука
Уляна Нищук. Заквітчана Покрова
Виставка іконописних творів з зображенням Богородиці, що тримає омофор над церквою,заповненою людьми, які сховались у ній від загарбника, – не тільки данина українському народному малярству, а й воєнна актуальність нашого часу.
18.08.25
|
|
Штука
Музика свободи й філософії
Львівський органний зал готує дві світові премʼєри на День Незалежності: симфонія “Та, що танцює з вітром” Сергія Пілютікова, написана на замовлення Органного залу, та Концерт для фортепіано з оркестром “Печера Платона” Борислава Стронька прозвучать 24 серпня.
17.08.25
|
|
Штука
Американський пиріг
Віталій Портников
Вони і домовитися між собою щодо Європи не можуть саме тому, що не здатні навʼязати свої рішення іншим. Європа більше не американський пиріг. І не російський
17.08.25
|
|
Дискурси
Щастя, де ти живеш?
Лілія Бомко
Буває, що шлях до щастя провадить крізь біль і розпач, саме тоді, коли людина відчуває себе нещасною та приреченою на страждання. І буває, що саме цей шлях, а не кінцева омріяна точна, є істиною того-таки щастя.
16.08.25
|
|
Штука
Серпнева буколіка
Василь МАХНО
Прощальний джміль шукав якогось ґудза. А я гойдався на листкові вірша, а я вивчав метеоритні стежі, а я за водомірками простежив та знав про все на світі, навіть більше.
16.08.25
|
|
Дискурси
«Тіні Імперіалу» Олега Тістола
Тістол намагається аналізувати імперський спадок і знайти нову точку опори в сучасності, що досі пронизана «руїнами імперій». Це його наймасштабніша ретроспективна виставка із понад 300 творів. Експозицію розмістять на трьох поверхах і горищі будівлі з Меркурієм.
15.08.25
|
|
Штука
Розчинитися вчасно
Тарас Прохасько
Насолоджуйся спогадами. Не марудь. Твоє життя було файне. Тільки не поведися, боронь Боже, на пастку ідеї земної безконечності. Точніше – видовжено тривалості.
14.08.25
|
|
Дискурси