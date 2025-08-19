Перейти до основного матеріалу
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Двох потрібно боятися: перший — це сильний ворог, а другий — підступний друг
Кабус
До теми
11. Дні української музики у Варшаві
Роман РЕВАКОВИЧ, Павло МАРКУШЕВСЬКИЙ
«11. Дні української музики у Варшаві» відбудуться у Концертній студії Польського радіо ім. Вітольда Лютославського 7, 9 та 12 вересня. Організований Фондом Pro Musica Viva фестиваль переконує польського слухача у високій цінності української культури.
19.08.25
|
|
Штука
Уляна Нищук. Заквітчана Покрова
Виставка іконописних творів з зображенням Богородиці, що тримає омофор над церквою заповненою людьми, які сховались у ній від загарбника, – не тільки данина українському народному малярству, а й воєнна актуальність нашого часу.
18.08.25
|
|
Штука
Трандафірул молдовей
Левко Довган
Мільйони пляшок низькоякісного вина протягом одного покоління зробили кепську репутацію всьому молдовському вину. Нині вино Молдови вибудовує собі добру репутацію у світі
15.08.25
|
|
Дискурси
Розчинитися вчасно
Тарас Прохасько
Насолоджуйся спогадами. Не марудь. Твоє життя було файне. Тільки не поведися, боронь Боже, на пастку ідеї земної безконечності. Точніше – видовжено тривалості.
14.08.25
|
|
Дискурси
Про сьогоднішній настрій
Богдан ПАНКЕВИЧ
Історія України так насичена зрадами і катастрофами, що сценарії поразок є підсвідомо найочікуванішими для наших громадян
14.08.25
|
|
Дискурси
А от цього ви від мене не чули
Юрій Винничук
Слухати плітки – неабияка насолода. Е, що там казати! Всі ми це любимо – пліткувати. Тільки не кожен признається.
13.08.25
|
|
Дискурси
Пам’ятати. Танець зі своїм місцем
Юлія Баір
Site-specific dance — це танець, де партнером фактично є те місце, де ця дія відбувається. Саме з обраним ними місцем у різних частинках планети танцювали молоді українські мисткині.
12.08.25
|
|
Штука
Hand Made
Майкл Мишкало
Так, дитячі забавки з часів дитинства моїх батьків – це справді дорого. І мова не тільки про гроші – бо дещо грошима не міряють, це можна хіба що відчути і зрозуміти.
12.08.25
|
|
Дискурси