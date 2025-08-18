Нині минають 195-і уродини пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-правнука короля Данила бл.п. Є.В. Цісаря Франца Йосифа, з Божої ласки Імператора Австрії, Апостольського Короля Угорщини, Короля Богемії, Далмації, Хорватії, Славонії, Галичини, Лодомерії й Іллірії, Короля Єрусалимського etc., Ерцгерцога Австрії, Великого герцога Тоскани і Кракова, Герцога Лотаринґії, Зальцбурґа, Штирії, Каринтії, Країни і Буковини, Великого князя Трансільванії, Маркграфа Моравії, Герцога Верхньої і Нижньої Сілезії, Модени, Парми, П'яченци, Гуасталли, Освенцима і Затора, Цішина, Фріулі, Рагузи і Задара, укняженого Графа Габсбурга і Тіролю, Кибурґа, Горіції і Ґрадішки, Графа Трента і Бріксена, Маркграфа Верхньої і Нижньої Лужиці та Істрії, Графа Гогенемса, Фельдкірха, Бреґенца, Зоненберґа etc., Володаря Трієста, Котора, Словенської Марки, Великого воєводи воєводства Сербії etc., etc.Понеділок, Серпень 18, 2025 - 12:00