Зеновій Флінта
Зеновій Флінта «Музикант» (1962)
Понеділок, Серпень 18, 2025 - 10:45
До теми
Трандафірул молдовей
Левко Довган
Мільйони пляшок низькоякісного вина протягом одного покоління зробили кепську репутацію всьому молдовському вину. Нині вино Молдови вибудовує собі добру репутацію у світі
15.08.25
Дискурси
Про сьогоднішній настрій
Богдан ПАНКЕВИЧ
Історія України так насичена зрадами і катастрофами, що сценарії поразок є підсвідомо найочікуванішими для наших громадян
14.08.25
Дискурси
А от цього ви від мене не чули
Юрій Винничук
Слухати плітки – неабияка насолода. Е, що там казати! Всі ми це любимо – пліткувати. Тільки не кожен признається.
13.08.25
Дискурси
Hand Made
Майкл Мишкало
Так, дитячі забавки з часів дитинства моїх батьків – це справді дорого. І мова не тільки про гроші – бо дещо грошима не міряють, це можна хіба що відчути і зрозуміти.
12.08.25
Дискурси
Квазіканікули
Юрко ТИМЧУК
У 2025-му Джек Лондон писав би «Жагу до життя» інакше – Аляска, дві істоти повзуть в бік моря, до отого хворого вовка, що відгризає їм все, що вони одне одному ще не відгризли
12.08.25
Україна
Нотатники
Андрій Содомора
Крізь часу пласт докопуюсь до них – Адреси, ймення, телефони, дати... Йду у минуле... Пробую згадати... По сліду йду, але вже й він застиг.
11.08.25
Дискурси
Загибель імперії
Віталій Портников
Йде справжній процес розпаду імперії – напевне, не такий помітний у порівнянні з картиною розкладу самої Російської Федерації, але значно реальніший.
10.08.25
Дискурси
«Погана» угода ЄУ – США. А чи могла бути краща?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
«Євроунія прогнулася перед США», «Фон дер Ляєн всуху програла Трампові», «Фіаско Європи» – приблизно такі заголовки з’явилися в світовій пресі після укладання митної угоди ЄУ – США. Але чи дійсно все так трагічно для Європи?
08.08.25
У світі