Успіння Пресвятої Богородиці

Квазіканікули

Юрко ТИМЧУК

У 2025-му Джек Лондон писав би «Жагу до життя» інакше – Аляска, дві істоти повзуть в бік моря, до отого хворого вовка, що відгризає їм все, що вони одне одному ще не відгризли