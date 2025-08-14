Перейти до основного матеріалу
Війна. Серпень 2025 року
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Серпень 2025 року
Четвер, Серпень 14, 2025 - 09:15
Specific Romanesc
Василь МАХНО
На запрошення на фестиваль у Сиґіті Мармароському, я вилетів до Бухареста. За моєї участі фестиваль набув статусу міжнародного і додаткового фінансування з міського бюджету...
09.08.25
|
|
Дискурси
«Погана» угода ЄУ – США. А чи могла бути краща?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
«Євроунія прогнулася перед США», «Фон дер Ляєн всуху програла Трампові», «Фіаско Європи» – приблизно такі заголовки з’явилися в світовій пресі після укладання митної угоди ЄУ – США. Але чи дійсно все так трагічно для Європи?
08.08.25
|
|
У світі
Тай не кажи йому тої правди...
Тарас Прохасько
Змінилися часи. Репортажі стали інструкціями для експансії, рекламою, на яку треба реагувати. Описані таємні місця стали пунктами споживання...
07.08.25
|
|
Дискурси
Зеновій Флінта. Творчий літопис
Експозиція ювілейної виставки з нагоди 90-ліття Зеновія Флінти репрезентує все різноманіття його творчої спадщини: живопис, графіку й кераміку, – висвітлюючи основні етапи мистецької еволюції автора.
07.08.25
|
|
Штука
“Реквієм за майбутнім”: звук і колір надії
Роксолана Гавалюк
«Requiem for the Future» для сопрано і органа Олександра Родіна – тривожний розмисел над болісними проблемами сьогодення, його мета – роздуми над суттю вічних текстів, своєрідна реколекція, втаємничення у молитву і духовне оновлення.
06.08.25
|
|
Штука
Передісторія Волинських подій: тези до спільного підручника
Мирослав Чех
Відкритий лист міністерці національної освіти Республіки Польща
06.08.25
|
|
Дискурси
А що це?
Майкл Мишкало
Моє покоління «60+» поступово сходить з дистанції, і в мережі з’являються тексти з такою ностальгією, що вас починає плавити. Якби я сам там не був і не жив у той час, то повірив би...
05.08.25
|
|
Дискурси
Мистецтво пропетляти
Юрко ТИМЧУК
На 8 серпня з-за океану анонсували щось досі не бачене. До того чергового дедлайну в Україні стаються звичні малозрозумілі події.
04.08.25
|
|
Україна