Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
...істина є безначальна
Сковорода
До теми
«Погана» угода ЄУ – США. А чи могла бути краща?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
«Євроунія прогнулася перед США», «Фон дер Ляєн всуху програла Трампові», «Фіаско Європи» – приблизно такі заголовки з’явилися в світовій пресі після укладання митної угоди ЄУ – США. Але чи дійсно все так трагічно для Європи?
08.08.25
|
|
У світі
Тай не кажи йому тої правди...
Тарас Прохасько
Змінилися часи. Репортажі стали інструкціями для експансії, рекламою, на яку треба реагувати. Описані таємні місця стали пунктами споживання...
07.08.25
|
|
Дискурси
Зеновій Флінта. Творчий літопис
Експозиція ювілейної виставки з нагоди 90-ліття Зеновія Флінти репрезентує все різноманіття його творчої спадщини: живопис, графіку й кераміку, – висвітлюючи основні етапи мистецької еволюції автора.
07.08.25
|
|
Штука
“Реквієм за майбутнім”: звук і колір надії
Роксолана Гавалюк
«Requiem for the Future» для сопрано і органа Олександра Родіна – тривожний розмисел над болісними проблемами сьогодення, його мета – роздуми над суттю вічних текстів, своєрідна реколекція, втаємничення у молитву і духовне оновлення.
06.08.25
|
|
Штука
А що це?
Майкл Мишкало
Моє покоління «60+» поступово сходить з дистанції, і в мережі з’являються тексти з такою ностальгією, що вас починає плавити. Якби я сам там не був і не жив у той час, то повірив би...
05.08.25
|
|
Дискурси
Мистецтво пропетляти
Юрко ТИМЧУК
На 8 серпня з-за океану анонсували щось досі не бачене. До того чергового дедлайну в Україні стаються звичні малозрозумілі події.
04.08.25
|
|
Україна
Тиша й мовчання
Андрій Содомора
У тишу, як у море, входимо. В мовчання (у відчай), як у яму, – впадаємо. Тиша (спокій) – бажана, омріювана. Мовчання ж буває моторошне
04.08.25
|
|
Дискурси
Учень Собчака
Віталій Портников
Путін сьогодні втілює в життя те, про що він і його колеги по КДБ мріяли вже понад тридцять років. І саме тому його потрібно зупиняти, а не домовлятися з ним.
03.08.25
|
|
Дискурси