галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Війна. Серпень 2025 року
головна
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Серпень 2025 року
Четвер, Серпень 7, 2025 - 11:00
До теми
Зеновій Флінта. Творчий літопис
Експозиція ювілейної виставки з нагоди 90-ліття Зеновія Флінти репрезентує все різноманіття його творчої спадщини: живопис, графіку й кераміку, – висвітлюючи основні етапи мистецької еволюції автора.
07.08.25
|
|
Штука
“Реквієм за майбутнім”: звук і колір надії
Роксолана Гавалюк
«Requiem for the Future» для сопрано і органа Олександра Родіна – тривожний розмисел над болісними проблемами сьогодення, його мета – роздуми над суттю вічних текстів, своєрідна реколекція, втаємничення у молитву і духовне оновлення.
06.08.25
|
|
Штука
Світ фантастичний – дилеми реальні
Олеся Ісаюк
"Пісня бризів": збіг книжкових колізій з особистими колізіями та драмами реальних українців під совєтською владою каже, що маємо справу не так з фентезі, як з алегорією на одну з частин українського досвіду ХХ століття.
02.08.25
|
|
Україна
Музична вітальня Барвінського
Віоліна Петриченко
У розпал міжсезоння Львівська національна філармонія продовжує серію камерних концертів української музики у фоє. 5 серпня о 19:00 організатори запрошують відвідати прохолодне фоє та почути музику, яку змусили мовчати минулого століття.
01.08.25
|
|
Штука
Пригоди істини, постправда і постмодернізм
Тарас Возняк
Сама природа людини полягає у пошуку закоріненості в горизонті світу.
01.08.25
|
|
Дискурси
Як на сповіді
Тарас Прохасько
Зі всіх смертних гріхів заздрість – найскладніший до потрактування. Народний томізм каже так: є заздрість чорна і біла, як і чари. Чорна гірша, ото вже ґанц гріх смертельний
31.07.25
|
|
Дискурси
Літня пора у філармонії
Оригінальні проєкти та Фестиваль літньої пори вже чекають на меломанів, і ми запрошуємо планувати липневі та серпневі вечори приємної прохолоди у Львівській національній філармонії.
30.07.25
|
|
Штука
Про польсько-український підручник з історії
Юрій Винничук
Нема двох сусідніх країн, які були б задоволені поглядом на історію по той бік кордону – нема і не буде. Але ідея цікава
30.07.25
|
|
Дискурси