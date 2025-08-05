Війна. Серпень 2025 року

Репутаційні проблеми

Юрко ТИМЧУК

Національна хореографія у вигляді танців на граблях виглядає так: зробити якусь несусвітню дурницю і подивитися, що з того вийде; перестрашитися побаченого; цофнутися назад; почекати, поки все заспокоїться; зробити нову несусвітню дурницю. До граблів пора підключати струм.