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Гебре Крістос Деста
Гебре Крістос Деста «Зелена абстракція»
Понеділок, Серпень 4, 2025 - 00:45
До теми
Музична вітальня Барвінського
Віоліна Петриченко
У розпал міжсезоння Львівська національна філармонія продовжує серію камерних концертів української музики у фоє. 5 серпня о 19:00 організатори запрошують відвідати прохолодне фоє та почути музику, яку змусили мовчати минулого століття.
01.08.25
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Штука
Літня пора у філармонії
Оригінальні проєкти та Фестиваль літньої пори вже чекають на меломанів, і ми запрошуємо планувати липневі та серпневі вечори приємної прохолоди у Львівській національній філармонії.
30.07.25
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Штука
Про польсько-український підручник з історії
Юрій Винничук
Нема двох сусідніх країн, які були б задоволені поглядом на історію по той бік кордону – нема і не буде. Але ідея цікава
30.07.25
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Дискурси
Емма: початки
Олександр Голобородько
Літературознавець Ігор Костецький застосував щодо Емми Андієвської термін “геній”, поставивши її в шерег таких славетних поетичних імен, як Елізабет Баррет Браунінг, Емілі Дікінсон, Една Сент-Вінсент Міллей.
29.07.25
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Штука
Репутаційні проблеми
Юрко ТИМЧУК
Національна хореографія у вигляді танців на граблях виглядає так: зробити якусь несусвітню дурницю і подивитися, що з того вийде; перестрашитися побаченого; цофнутися назад; почекати, поки все заспокоїться; зробити нову несусвітню дурницю. До граблів пора підключати струм.
29.07.25
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Україна
Як учень Галілея викрив фейк на Поділлі
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
У 1620 р. голова рабинського суду Сатанова ребе Авраам бен Нафталі Гірш Шор написав рабину львівської громади про «велике і жахливе діяння Боже»...
28.07.25
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Минуле
Театр Дортмунда: «Перстень Нібелунга»
Аделіна Єфіменко
Для Петера Конвічного – 80-річного радикального німецького режисера – спочатку була війна: так він осмислив і представив свою версію тетралогії Р. Ваґнера. Його «Перстень Нібелунга» – про марнотратство історії людства.
28.07.25
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Штука
Розкіш
Андрій Содомора
Що то за розкіш така – Дослухатись у тиші до тиші І споглядати її – Що то за розкіш така? Тиша... Нікого й ніде...
28.07.25
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Дискурси