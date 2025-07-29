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Андрей Шептицький
160 років тому народився Андрей Шептицький
Вівторок, Липень 29, 2025 - 23:45
До теми
Заньківчанська «Буря» у Ґданську
Двома аншлаговими показами вистави «Буря» у постановці режисерки Оксани Дмітрієвої, які відвідало понад 1000 глядачів, Національний театр імені Марії Заньковецької відкрив 29-й Міжнародний Шекспірівський Фестиваль у Ґданську.
27.07.25
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Штука
Музика містична
Юсуке Ішії
Унікальне поєднання раннього модернізму, символістської містики та акустичного експерименту прозвучить у сольному виступі японського піаніста Юсуке Ішії на львівському фестивалі камерної музики «Дзеркало».
26.07.25
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Штука
Дім Джона Стейнбека
Василь МАХНО
Його твори плоттю своєю з щоденних турбот простих людей. Ця простота і є, власне, для нього показником життя, в якій вгадуються усі моделі людської поведінки та різноманітні психотипи
26.07.25
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Дискурси
Не дай зачерствіти серцю
Олена ЧЕБЕЛЮК
"Не дай зачерствіти серцю, бо тоді помре у тобі людина..." Пам’яті Героя Небесної Сотні Богдана Сольчаника.
25.07.25
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Галичина
Залізниця
Олег Денисенко
Західний вітер частенько доставляє до нашої оселі просто з львівського вокзалу вуглецевий і дуже зрозумілий аромат. Він манить і запрошує у мандри, візуалізує спогади і передчуття
25.07.25
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Дискурси
Домальована вічність на храмах і скронях
Іван Банах
Про потребу літературного угруповання з нагоди 60-річного ювілею поета Богдана Манюка, підгайчанина.
25.07.25
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Штука
Аудіовізуали Мар’яни Клочко
Художниця, композиторка, вокалістка, яка працює на перетині візуального мистецтва, звуку, музики та кіно, представить свою другу персональну виставку “Хаос дня прийдешнього” у галереї "Зелена канапа".
25.07.25
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Штука
Меланія наша!
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Незграбно пояснюючи зміну свого ставлення до російського диктатора Дональд Трамп несподівано назвав однією з причин свою дружину Меланію. Мовляв саме вона відкрила чоловікові очі на лицемірство Путіна.
25.07.25
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У світі