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Демон проти демона не свiдчить, вовк вовчого м'яса не їсть
Сковорода
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Трохи коні
Юрко ТИМЧУК
Усик (з подачі Харизми) збагатив англійську лексику фразою «Don't push the horses». Український словник збагачується не боксерами. Огляд подій тижня в Україні.
22.07.25
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Україна
Помоліться за душі полеглих
Майкл Мишкало
Мати і троє малих дітей ідуть вулицею. І тут мати каже: «Діти, ми підходимо до алеї героїв, помоліться за їхні душі». І все – лиш чути кроки і вітер. І свічки
22.07.25
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Дискурси
Lviv Clarinet Quartet — захисникам
Дзвенислава Саф’ян
У львівському реабілітаційному центрі NextStep Ukraine відбувся особливий камерний концерт для військових, які проходять курс відновлення після поранень. Перед ними виступив Lviv Clarinet Quartet.
20.07.25
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Штука
П’ять кіл прозріння
Олеся Ісаюк
В умовах загострення конфлікту між колонізатором і підкореною нацією один опиняється надто близько до позиції Пілата, а інший підозріло швидко рухається до колаборації
20.07.25
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Україна
Сад танучих скульптур
Віталій Портников
Люди, які не жили в радянські часи, потрапляють у пастку власних уявлень про ту епоху – і про реальні можливості системи, в якій виживали українські літератори.
20.07.25
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Дискурси
Місяць авторських читань у Львові відзначає 10 річницю
23–26 липня відбудеться Місяць авторських читань — найбільший транскордонний літературний фестиваль Центральної Європи та платформа для презентації української літератури за кордоном, а також для знайомства із сучасними авторами з Чехії, Словаччини та Польщі.
19.07.25
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Штука
Пригоди позичених романсів
Юрій Винничук
Розвінчування будь-якої фейкової мітології завше пов’язане з агресивним ставленням тих, хто піддався на неї, хто повірив і не хоче зневіри
18.07.25
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Дискурси
All you need is Lviv
Юлія Баір
Віра привела мене і кожного гостя фестивалю під вільне небо вільного парку імені Хмельницького у вільному Львові. Віра в силу музики і в те, що All you need is Lviv. Lviv is all you need.
17.07.25
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Галичина