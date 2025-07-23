Помоліться за душі полеглих

Майкл Мишкало

Мати і троє малих дітей ідуть вулицею. І тут мати каже: «Діти, ми підходимо до алеї героїв, помоліться за їхні душі». І все – лиш чути кроки і вітер. І свічки