Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Війна. Липень 2025 року
головна
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Липень 2025 року
Вівторок, Липень 22, 2025 - 11:45
До теми
Lviv Clarinet Quartet — захисникам
Дзвенислава Саф’ян
У львівському реабілітаційному центрі NextStep Ukraine відбувся особливий камерний концерт для військових, які проходять курс відновлення після поранень. Перед ними виступив Lviv Clarinet Quartet.
20.07.25
|
|
Штука
Місяць авторських читань у Львові відзначає 10 річницю
23–26 липня відбудеться Місяць авторських читань — найбільший транскордонний літературний фестиваль Центральної Європи та платформа для презентації української літератури за кордоном, а також для знайомства із сучасними авторами з Чехії, Словаччини та Польщі.
19.07.25
|
|
Штука
Пригоди позичених романсів
Юрій Винничук
Розвінчування будь-якої фейкової мітології завше пов’язане з агресивним ставленням тих, хто піддався на неї, хто повірив і не хоче зневіри
18.07.25
|
|
Дискурси
All you need is Lviv
Юлія Баір
Віра привела мене і кожного гостя фестивалю під вільне небо вільного парку імені Хмельницького у вільному Львові. Віра в силу музики і в те, що All you need is Lviv. Lviv is all you need.
17.07.25
|
|
Галичина
Одна шістнадцята моїх дітей
Тарас Прохасько
З дитинства мені не бракувало оповідок про усіх прадідів і прабаб. Зовсім незнаною була тільки одна – мама мого незнаного діда, Анна...
17.07.25
|
|
Дискурси
Львівські вистави у фіналі Фестивалю-Премії GRA
Вистави «Червона рута» та «Я, "Побєда" і Берлін» Національного академічного українського драматичного театру ім. М. Заньковецької змагатимуться за перемогу у фіналі сьомого Всеукраїнського театрального Фестивалю-Премії GRA.
17.07.25
|
|
Штука
Жінка неординарна: постать Тамари Гундорової в літературознавстві
Надія Гаврилюк
Розширювати інтелектуальні горизонти українських науковців, пропонуючи нові дискурси і наративи нашій філології...
16.07.25
|
|
Україна
Навіщо нам Бетховен
Ілля Обухов
Марно вважати, що колись вдасться повністю пройти музику Бетховена, переварити та засвоїти – це було б сліпотою до справжнього значення, їй належного
16.07.25
|
|
Дискурси