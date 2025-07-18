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Війна. Липень 2025 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Лепень 2025 року
П'ятниця, Липень 18, 2025 - 11:30
До теми
Реквієм за університетом
Андрій Ковальчук
Університет не може бути створений адміністративним актом – потрібне народження нової культури. Університет – це унікальна структура вільного і конкурентного мислення
15.07.25
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Дискурси
Чергові дні Х
Юрко ТИМЧУК
Сьогодні Альберт Ейнштейн власну теорію ймовірності ліквідував би, коментуючи процес нецензурною лексикою і висновком «тепер можливо все».
14.07.25
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Україна
Самота
Андрій Содомора
Довкіл – порожнеча (атом «шукає» атома) й чорнота?.. Ні тут голосу, ані дотику, підстави всіх відчуттів (за грецькими атомістами). Хіба що – руки Господньої...
14.07.25
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Дискурси
Буча Балкан
Віталій Портников
Ми часто порівнюємо свій досвід із Хорватією – й у 2022 році мали примарний шанс саме на хорватський сценарій. Але наразі все йде за боснійським...
13.07.25
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Дискурси
Імператорська ноша
Василь МАХНО
бо щось в тих битвах, програшах, облогах підсунеться до розуму очей: що носить імператор між плечей не тільки трон, а втікача дорогу
12.07.25
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Дискурси
Ярема Гоян. In memoriam
Олександра Трофимук
Ярема Гоян впродовж усього життя намагався оприявнити свою українськість, вибудувавши оригінальну авру рідної культури.
11.07.25
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Минуле
В Польщі уряд мусить стати на захист українців
Міхал Ольшевський
Польська держава нічого не робить, щоб дати відсіч антиукраїнським настроям. Це мовчання матиме свою ціну: поле віддають популістам і аферистам.
11.07.25
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Дискурси
Прутні з піхов серед гички
Юрій Винничук
На розмаїтих сайтах вигулькують сенсаційні дописи про чимось особливі слова, пишуться такі дописи з великим бажанням зворохобити читача. А на ділі – це маячня
09.07.25
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Дискурси