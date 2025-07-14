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Vlodko Kostyrko
Vlodko Kostyrko
Понеділок, Липень 14, 2025 - 12:30
До теми
Просте і непрОсте
Левко Довган
Інколи здається, що вино занадто складне для сучасного світу, який все більше прагне простих рішень. «Просто тішся вином, погодою і краєвидом – і буде тобі добре»
11.07.25
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Дискурси
Ярема Гоян. In memoriam
Олександра Трофимук
Ярема Гоян впродовж усього життя намагався оприявнити свою українськість, вибудувавши оригінальну авру рідної культури.
11.07.25
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Минуле
В Польщі уряд мусить стати на захист українців
Міхал Ольшевський
Польська держава нічого не робить, щоб дати відсіч антиукраїнським настроям. Це мовчання матиме свою ціну: поле віддають популістам і аферистам.
11.07.25
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Дискурси
Прутні з піхов серед гички
Юрій Винничук
На розмаїтих сайтах вигулькують сенсаційні дописи про чимось особливі слова, пишуться такі дописи з великим бажанням зворохобити читача. А на ділі – це маячня
09.07.25
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Дискурси
Навігатор для філософського саду Омели
Іван Банах
Нема потреби дошукувати в інтелектуальних бесідах «Омели і Ксенофоба» проблеми поколінь: їхня тематика глибша і всеохопна
09.07.25
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Дискурси
Музична терапія та сила людської волі
Львівська національна філармонія анонсує один із перших проєктів в Україні, де класична музика стає інструментом відновлення військових та цивільних, які постраждали внаслідок бойових дій або терактів з боку Росії.
08.07.25
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Штука
Оксана Брензович і семантика ікони
Тарас Возняк
На розіп’ятих сорочках – послання-знаки мисткині: це не малюнки, підписи чи портрети, а саме знаки – щось проміжне між іконічністю та знаком.
08.07.25
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Дискурси
Переписати пам'ять
Олег Яськів
Одягаючи шати минулого, людина має оманливе відчуття приналежності до вічності, хоч насправді бере участь у галасливому маскараді, де продають неверифіковані лотереї у майбутнє
08.07.25
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Дискурси