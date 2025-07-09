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У пошуках недосяжного, простота тільки плутається під ногами
Алан Перліс
До теми
Навігатор для філософського саду Омели
Іван Банах
Нема потреби дошукувати в інтелектуальних бесідах «Омели і Ксенофоба» проблеми поколінь: їхня тематика глибша і всеохопна
09.07.25
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Дискурси
Музична терапія та сила людської волі
Львівська національна філармонія анонсує один із перших проєктів в Україні, де класична музика стає інструментом відновлення військових та цивільних, які постраждали внаслідок бойових дій або терактів з боку Росії.
08.07.25
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Штука
Оксана Брензович і семантика ікони
Тарас Возняк
На розіп’ятих сорочках – послання-знаки мисткині: це не малюнки, підписи чи портрети, а саме знаки – щось проміжне між іконічністю та знаком.
08.07.25
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Дискурси
Переписати пам'ять
Олег Яськів
Одягаючи шати минулого, людина має оманливе відчуття приналежності до вічності, хоч насправді бере участь у галасливому маскараді, де продають неверифіковані лотереї у майбутнє
08.07.25
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Дискурси
Прем’єра фільму «Дівія» у Карлових Варах
Тася Пугач
Фільм, що претендує на головну нагороду фестивалю — «Кришталевий глобус», досліджує один із менш висвітлених у сучасному документальному кіно аспектів повномасштабної російської агресії проти України — нищівний вплив війни на довкілля.
07.07.25
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Штука
«Як роса на сонці...»
Андрій Содомора
Дивимось іще раз на Микиту, і наче супроводом зринає повноголосе, тоді ще таке свіже в серці й на устах: «Згинуть наші воріженьки, / Як роса на сонці...»
07.07.25
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Україна
Світовий успіх “Конотопської відьми”: ключі до розуміння
Дмитро Дроздовський
Образ конотопської відьми став символом тієї сили опору, яку сьогодні уособлює Україна в боротьбі з рашизмом. Інфернальний образ розкриває метафізичний потенціал і втілює ірраціональну незнищенність українського буття в цілому.
06.07.25
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Штука
...а я її калинець
Ігор Калинець
На дев'ятий день пам'яті: фрагменти творчого вечора Ігоря Калинця 8 квітня 1989 у Львові. Два дні зал був вщерть заповнений: спраглий нарід слухав Поета і Поезію
06.07.25
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Минуле