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Війна. Липень 2025 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Липень 2025 року
Четвер, Липень 10, 2025 - 16:30
До теми
Музична терапія та сила людської волі
Львівська національна філармонія анонсує один із перших проєктів в Україні, де класична музика стає інструментом відновлення військових та цивільних, які постраждали внаслідок бойових дій або терактів з боку Росії.
08.07.25
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Штука
Оксана Брензович і семантика ікони
Тарас Возняк
На розіп’ятих сорочках – послання-знаки мисткині: це не малюнки, підписи чи портрети, а саме знаки – щось проміжне між іконічністю та знаком.
08.07.25
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Дискурси
Прем’єра фільму «Дівія» у Карлових Варах
Тася Пугач
Фільм, що претендує на головну нагороду фестивалю — «Кришталевий глобус», досліджує один із менш висвітлених у сучасному документальному кіно аспектів повномасштабної російської агресії проти України — нищівний вплив війни на довкілля.
07.07.25
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Штука
Світовий успіх “Конотопської відьми”: ключі до розуміння
Дмитро Дроздовський
Образ конотопської відьми став символом тієї сили опору, яку сьогодні уособлює Україна в боротьбі з рашизмом. Інфернальний образ розкриває метафізичний потенціал і втілює ірраціональну незнищенність українського буття в цілому.
06.07.25
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Штука
...а я її калинець
Ігор Калинець
На дев'ятий день пам'яті: фрагменти творчого вечора Ігоря Калинця 8 квітня 1989 у Львові. Два дні зал був вщерть заповнений: спраглий нарід слухав Поета і Поезію
06.07.25
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Минуле
Легенда про народження поета
Степан Трофимук
Рукопис незавершеної рецензії: відгук на першу збірку Ігоря Калинця «Вогонь Купала», тоді так і не опублікований.
06.07.25
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Минуле
Метро 2025
Віталій Портников
Поки Захід ходить колами довкола Росії, з’являється нова зброя, посилюються нові загрози – можливо, не менш фатальні за ядерний вибух.
06.07.25
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Дискурси
Роман Шухевич і страх традиції
Олеся Ісаюк
Бажання максимально віддалитися від намацальних решток історії – це, власне, пам’ять про ціну збереження пам’яті.
06.07.25
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Галичина