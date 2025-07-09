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GN 04.32.8
Відбивну туманність GN 04.32.8 в сузір'ї Тельця. Знимка космічного телескопу NASA/ESA Hubble
Середа, Липень 9, 2025 - 07:45
До теми
Музична терапія та сила людської волі
Львівська національна філармонія анонсує один із перших проєктів в Україні, де класична музика стає інструментом відновлення військових та цивільних, які постраждали внаслідок бойових дій або терактів з боку Росії.
08.07.25
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Штука
Оксана Брензович і семантика ікони
Тарас Возняк
На розіп’ятих сорочках – послання-знаки мисткині: це не малюнки, підписи чи портрети, а саме знаки – щось проміжне між іконічністю та знаком.
08.07.25
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Дискурси
Прем’єра фільму «Дівія» у Карлових Варах
Тася Пугач
Фільм, що претендує на головну нагороду фестивалю — «Кришталевий глобус», досліджує один із менш висвітлених у сучасному документальному кіно аспектів повномасштабної російської агресії проти України — нищівний вплив війни на довкілля.
07.07.25
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Штука
Світовий успіх “Конотопської відьми”: ключі до розуміння
Дмитро Дроздовський
Образ конотопської відьми став символом тієї сили опору, яку сьогодні уособлює Україна в боротьбі з рашизмом. Інфернальний образ розкриває метафізичний потенціал і втілює ірраціональну незнищенність українського буття в цілому.
06.07.25
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Штука
Легенда про народження поета
Степан Трофимук
Рукопис незавершеної рецензії: відгук на першу збірку Ігоря Калинця «Вогонь Купала», тоді так і не опублікований.
06.07.25
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Минуле
Метро 2025
Віталій Портников
Поки Захід ходить колами довкола Росії, з’являється нова зброя, посилюються нові загрози – можливо, не менш фатальні за ядерний вибух.
06.07.25
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Дискурси
Поміж річкою і океаном
Василь МАХНО
Коли око втомлюється від океанічного безмежжя – волію дивитися на річки. Океан продавлює простір, а течія річки тягне на собі той простір в певному напрямку.
05.07.25
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Дискурси
Імена майбутнього української музики
Наталія Мендюк
Проєкт «Диригенти. Українською» не тільки створює можливість музикування на сцені Львівської філармонії, — він формує культурний простір, де народжуються нові імена, варті великих сцен, широкого визнання та національної гордості.
05.07.25
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Штука