GN 04.32.8

Відбивну туманність GN 04.32.8 в сузір'ї Тельця. Знимка космічного телескопу NASA/ESA Hubble

Відбивну туманність GN 04.32.8 в сузір'ї Тельця. Знимка космічного телескопу NASA/ESA Hubble

Середа, Липень 9, 2025 - 07:45

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05.07.25 | | Штука

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