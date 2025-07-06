Знання починається з інтуїції, переходить до понять і завершується ідеями

Іван Франк. Живопис. Графіка. Кераміка

Його роботи — це художні об’єкти, у яких сформований власний мікрокосм, свідоцтво глибокої інтелектуальної та духовної праці художника, його роздуми над світобудовою та місцем у ньому людини, її зв’язку з Богом.