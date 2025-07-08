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Війна. Липень 2025 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Липень 2025 року
Вівторок, Липень 8, 2025 - 12:45
До теми
Легенда про народження поета
Степан Трофимук
Рукопис незавершеної рецензії: відгук на першу збірку Ігоря Калинця «Вогонь Купала», тоді так і не опублікований.
06.07.25
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Минуле
Метро 2025
Віталій Портников
Поки Захід ходить колами довкола Росії, з’являється нова зброя, посилюються нові загрози – можливо, не менш фатальні за ядерний вибух.
06.07.25
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Дискурси
Поміж річкою і океаном
Василь МАХНО
Коли око втомлюється від океанічного безмежжя – волію дивитися на річки. Океан продавлює простір, а течія річки тягне на собі той простір в певному напрямку.
05.07.25
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Дискурси
Імена майбутнього української музики
Наталія Мендюк
Проєкт «Диригенти. Українською» не тільки створює можливість музикування на сцені Львівської філармонії, — він формує культурний простір, де народжуються нові імена, варті великих сцен, широкого визнання та національної гордості.
05.07.25
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Штука
«ПОЛІТ ПТАХІВ»: кураж на 1 дію
Рух, поезії Григорія Сковороди, пісні українською, вірменською, латиною і грекою поєднуються у цьому драматичному балеті, де воля народжує дію, шлях до себе.
04.07.25
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Штука
Ефект Карабаху
Максим МУЛЯР
Хто б таке міг передбачити: зненацька українці втратили для росіян статус «ворога №1». Наше місце зайняли азербайджанці.
04.07.25
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У світі
Страждання Східної Європи
Данило Лубківський
Лови Еримантського вепра: подвиг Геракла та Орландина з «Рукопису, знайденому в Сарагосі» яко алюзії на теми співжиття народів Східної Європи
04.07.25
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Дискурси
Іван Франк. Живопис. Графіка. Кераміка
Його роботи — це художні об’єкти, у яких сформований власний мікрокосм, свідоцтво глибокої інтелектуальної та духовної праці художника, його роздуми над світобудовою та місцем у ньому людини, її зв’язку з Богом.
03.07.25
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Штука