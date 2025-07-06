Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Перемога – це стан розуму, що настає, як людина зробила все, що могла
Софокл
До теми
Легенда про народження поета
Степан Трофимук
Рукопис незавершеної рецензії: відгук на першу збірку Ігоря Калинця «Вогонь Купала», тоді так і не опублікований.
06.07.25
|
|
Минуле
Поміж річкою і океаном
Василь МАХНО
Коли око втомлюється від океанічного безмежжя – волію дивитися на річки. Океан продавлює простір, а течія річки тягне на собі той простір в певному напрямку.
05.07.25
|
|
Дискурси
Імена майбутнього української музики
Наталія Мендюк
Проєкт «Диригенти. Українською» не тільки створює можливість музикування на сцені Львівської філармонії, — він формує культурний простір, де народжуються нові імена, варті великих сцен, широкого визнання та національної гордості.
05.07.25
|
|
Штука
«ПОЛІТ ПТАХІВ»: кураж на 1 дію
Рух, поезії Григорія Сковороди, пісні українською, вірменською, латиною і грекою поєднуються у цьому драматичному балеті, де воля народжує дію, шлях до себе.
04.07.25
|
|
Штука
Ефект Карабаху
Максим МУЛЯР
Хто б таке міг передбачити: зненацька українці втратили для росіян статус «ворога №1». Наше місце зайняли азербайджанці.
04.07.25
|
|
У світі
Іван Франк. Живопис. Графіка. Кераміка
Його роботи — це художні об’єкти, у яких сформований власний мікрокосм, свідоцтво глибокої інтелектуальної та духовної праці художника, його роздуми над світобудовою та місцем у ньому людини, її зв’язку з Богом.
03.07.25
|
|
Штука
Елементарно
Тарас Прохасько
Здійснення всіх бажань з цієї орбіти і абсолютна влада над найдорожчим. Над часом і приязню. І все нове і неочікуване – додаткові надбання, а не втрати того, чого не сталося
03.07.25
|
|
Дискурси
Львівський хор “Гомін” вирушає у тур Україною
Хор “Гомін”, що входить до складу Львівського органного залу і який підірвав інтернет своїм талановитим і щирим виконанням українських пісень, оголошує про тур Україною: 20 концертів у 19 містах.
03.07.25
|
|
Штука