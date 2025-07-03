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Влодко Маковецький
Влодко Маковецький «Ісус скрботний»
Четвер, Липень 3, 2025 - 19:00
До теми
Одна з найінтимніших і найсокровенніших програм Органного залу
Роксоляна Гавалюк
Мінімалізм у виборі засобів, драматургія станів, інтонаційна єдність, максимальна увага до смислових нюансів, тембральні знахідки вказують на ознаки раціональної гілки тембрального симфонізму в новому оркестровому творі Івана Остаповича.
02.07.25
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Штука
Марія Заньковецька. Заручена зі сценою
Вистава-подорож, поставлена Ігорем Білицем за п’єсою Людмили Тимошенко, була спеціально створена на замовлення театру з нагоди 170-річчя з дня народження його патронеси. Прем’єра відбудеться 4 та 5 липня.
01.07.25
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Штука
Дрібки оптимізму
Юрко ТИМЧУК
Нестримно вірити в краще ми вже навчилися, тепер вчимося непохитно готуватися до гіршого. Огляд подій тижня в Україні.
30.06.25
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Україна
Польський Сейм прислужився Москві
Мирослав Чех
У законі про вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії маємо справу з просто демонстративною присутністю московських спеціалістів
30.06.25
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Дискурси
Крізь темряву — до кольору
У графічних аркушах, виконаних чорним маркером, поєднано шкіцеву репортажність щоденника війни із художнім баченням, що залишає глядачу прстір для рефлексій. Це візуальна медитація, пошук рівноваги й надії на Перемогу.
30.06.25
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Штука
Емма: «У Києві ми жили на Западинці»
Олександр Голобородько
Яким було дитинство Емми Андієвської, які обставини на початках формували її як особистість? Як у тих ледь контурно вловлюваних часах закладалися риси її упевнено-переможного характеру — творчобійцівського, свободожадібного, безкомпромісного?
29.06.25
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Штука
Незламність
Андрій Содомора
Калинець, тепер уже Калинці – йдуть. Не від нас – до нас. Щоб ми вистояли. Щоб над нами було синє, як та квіточка, не задимлене війною небо, наше небо.
29.06.25
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Дискурси
«Коло невимовного»: погляд ззовні
Анастасія Гончарова
Виставка Jam Factory Art Center звертається до пережиття травматичного досвіду війни, однак не на рівні емоційного залучення, а виштовхуючи глядача поза межі стереотипного сприйняття у простір критичного та раціонального осмислення.
28.06.25
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Штука