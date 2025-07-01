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Як багато справ вважалося неможливими, поки вони не були здійснені
Гай Пліній
До теми
Марія Заньковецька. Заручена зі сценою
Вистава-подорож, поставлена Ігорем Білицем за п’єсою Людмили Тимошенко, була спеціально створена на замовлення театру з нагоди 170-річчя з дня народження його патронеси. Прем’єра відбудеться 4 та 5 липня.
01.07.25
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Штука
Крізь темряву — до кольору
У графічних аркушах, виконаних чорним маркером, поєднано шкіцеву репортажність щоденника війни із художнім баченням, що залишає глядачу прстір для рефлексій. Це візуальна медитація, пошук рівноваги й надії на Перемогу.
30.06.25
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Штука
Емма: «У Києві ми жили на Западинці»
Олександр Голобородько
Яким було дитинство Емми Андієвської, які обставини на початках формували її як особистість? Як у тих ледь контурно вловлюваних часах закладалися риси її упевнено-переможного характеру — творчобійцівського, свободожадібного, безкомпромісного?
29.06.25
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Штука
Незламність
Андрій Содомора
Калинець, тепер уже Калинці – йдуть. Не від нас – до нас. Щоб ми вистояли. Щоб над нами було синє, як та квіточка, не задимлене війною небо, наше небо.
29.06.25
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Дискурси
«Коло невимовного»: погляд ззовні
Анастасія Гончарова
Виставка Jam Factory Art Center звертається до пережиття травматичного досвіду війни, однак не на рівні емоційного залучення, а виштовхуючи глядача поза межі стереотипного сприйняття у простір критичного та раціонального осмислення.
28.06.25
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Штука
Міра. Фрагменти
Лілія Бомко
...лише чутливий місяць час від часу бентежився, червоніючи на краєчку неба, підглядаючи за небажаною досі ніжністю, ховав своє світло за нічними сторожами серця
28.06.25
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Дискурси
Перше питання після коронації василевса
Василь МАХНО
Луна уславлень. З натовпу підходить відомий виробник імперських гробівців, питаючи, який бажає мармур на саркофаг вкінці?
28.06.25
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Дискурси
Натхненні садами дитинства
Мистецько-спільнотна програма пропонує львів'янам малювати, ліпити з глини, говорити про рослинність і сади, готувати, ділитися рецептами та вчитися розповідати свої історії через мистецькі практики.
27.06.25
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Штука