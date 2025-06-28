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Ігор Калинець
Ігор Калинець (†28.06.2025)
Субота, Червень 28, 2025 - 15:00
До теми
«Коло невимовного»: погляд ззовні
Анастасія Гончарова
Виставка Jam Factory Art Center звертається до пережиття травматичного досвіду війни, однак не на рівні емоційного залучення, а виштовхуючи глядача поза межі стереотипного сприйняття у простір критичного та раціонального осмислення.
28.06.25
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Штука
Натхненні садами дитинства
Мистецько-спільнотна програма пропонує львів'янам малювати, ліпити з глини, говорити про рослинність і сади, готувати, ділитися рецептами та вчитися розповідати свої історії через мистецькі практики.
27.06.25
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Штука
Про одну нерозв’язну мовознавчу проблему
Богдан Задорожний
Походження і сама сутність мови покриті таїною. Напрошується думка про її в принципі містичну природу...
27.06.25
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Минуле
Галицький космос Лукії Крип’якевич-Лукомської
Юрій Пуківський
Представниця давніх галицьких священничих родів. Її життя – це мікроісторія міжвоєнної Галичини й військових лихоліть минулого століття
26.06.25
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Минуле
Двірцевий концерт
До Дня Конституції України на Львівському вокзалі в рамах проєкту «Інструмент» 28 і 29 червня відбудуться дві музичні вистави STABAT MATER / СТРАДАЛЬНА МАТИ у виконанні акторів Театру «Слово і голос».
26.06.25
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Штука
Неологізми чи неомаразми?
Юрій Винничук
Тема неологізмів у школі і в ЗНО: що нашим бідним діткам робити, коли в підручниках буйда на ресорах сидить і буйдою поганяє?
25.06.25
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Дискурси
Світова премʼєра Симфонії №2 Івана Остаповича
Симфонія з органом та літературним текстом – доволі рідкісне поєднання в українській академічній музиці. Вірші Тараса Демка композитор добирав до вже готової музики, щоб підсилити емоційні моменти.
25.06.25
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Штука
Ґенеза правописного правила дев'ятки
Орест Друль
Однією з найменш зрозумілих правописних аксіом, "даних нам у відчуттях", є т. зв. "правило дев'ятки". Спроба перевести його в статус теореми
24.06.25
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Дискурси