Ігор Калинець

Двірцевий концерт

До Дня Конституції України на Львівському вокзалі в рамах проєкту «Інструмент» 28 і 29 червня відбудуться дві музичні вистави STABAT MATER / СТРАДАЛЬНА МАТИ у виконанні акторів Театру «Слово і голос».