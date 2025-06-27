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Богдан Сорока
Богдан Сорока «Куди вас чорт жене?» (1975)
П'ятниця, Червень 27, 2025 - 23:15
До теми
Світова премʼєра Симфонії №2 Івана Остаповича
Симфонія з органом та літературним текстом – доволі рідкісне поєднання в українській академічній музиці. Вірші Тараса Демка композитор добирав до вже готової музики, щоб підсилити емоційні моменти.
25.06.25
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Штука
Ґенеза правописного правила дев'ятки
Орест Друль
Однією з найменш зрозумілих правописних аксіом, "даних нам у відчуттях", є т. зв. "правило дев'ятки". Спроба перевести його в статус теореми
24.06.25
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Дискурси
В ім’я миру і свободи
Євген Жураковський
Свобода передбачає розуміти, що не для всіх покарання зла є благородною метою – зрозуміти і не розчаруватися. Проте вона не виключає боротися, щоб це стало благородною метою
24.06.25
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Дискурси
Без Ормузької протоки
Юрко ТИМЧУК
Світ завдяки американцям взнав про іранські Фордо, Натанз та Ісфахан, росіяни порівняли це з тим, що роблять з українськими містами три роки. Огляд подій тижня в Україні.
23.06.25
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Україна
Роман Романишин: «Важливі речі»
Анастасія Гончарова
Складна метафорична мова кольорових офортів Романа Романишина вимагає інтелектуального залучення реципієнта, але й водночас резонує із неусвідомленими почуваннями глядача, поєднуючи атрибути структурного і фантазійного мислення.
23.06.25
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Штука
Дозвілля
Андрій Содомора
Нова доба – й до нової літератури кличе. Це так. Та зі «старої», саме з неї передається «вогонь в одежі слова»; «полова» ж, пусті розваги, – з вітром розвіюється...
23.06.25
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Дискурси
Арія, що тривала життя
Оксана Сайко
Нині Степану Тарасовичу було б 70… Один із кращих солістів Львівської опери за всю її історію своїм талантом і працею щоразу доводив і стверджував ідею вічного, яку несе в собі мистецтво
22.06.25
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Минуле
Епоха Володимира Дідушицького
Тарас Возняк
Двісті років тому в Яришеві на Поділлі народився один з найбільших подвижників в царині просвітництва Галицького краю Володимир Дідушицький
22.06.25
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Минуле