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Люди дрібного розуму ображаються через дрібниці
Франсуа де Ларошфуко
До теми
Світова премʼєра Симфонії №2 Івана Остаповича
Симфонія з органом та літературним текстом – доволі рідкісне поєднання в українській академічній музиці. Вірші Тараса Демка композитор добирав до вже готової музики, щоб підсилити емоційні моменти.
25.06.25
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Штука
Без Ормузької протоки
Юрко ТИМЧУК
Світ завдяки американцям взнав про іранські Фордо, Натанз та Ісфахан, росіяни порівняли це з тим, що роблять з українськими містами три роки. Огляд подій тижня в Україні.
23.06.25
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Україна
Роман Романишин: «Важливі речі»
Анастасія Гончарова
Складна метафорична мова кольорових офортів Романа Романишина вимагає інтелектуального залучення реципієнта, але й водночас резонує із неусвідомленими почуваннями глядача, поєднуючи атрибути структурного і фантазійного мислення.
23.06.25
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Штука
Епоха Володимира Дідушицького
Тарас Возняк
Двісті років тому в Яришеві на Поділлі народився один з найбільших подвижників в царині просвітництва Галицького краю Володимир Дідушицький
22.06.25
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Минуле
Сон Лева
Віталій Портников
Дипломатичного виходу насправді немає. Бо якщо ти живеш поруч із гадюкою – то маєш бути Левом. Не тим, що «не служить», а тим, що «висхідний».
22.06.25
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Дискурси
Вибір неминучий
Олеся Ісаюк
Всі комбінації втриматися у позиції порядної людини, втрачають сенс. Визвольна боротьба залишає мало сценаріїв лишитися на боці колонізатора і не досвідчити моральних конфліктів
21.06.25
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Україна
Матеріяли до лоції Всеокеану
Дмитро Єльніков
Спроба картографування Космосу – далекого, близького та щонайближчого. Можна стояти, а можна стовбичити. Можна і падати, хоча можна й летіти...
21.06.25
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Дискурси
«Коло невимовного» та «Крейдяне коло» – масштабна виставка та дискурсивна платформа
Які форми й вирази — поза скорботою, утратою і реквіємом — дозволяють, ухопившись за нестабільність, сформувати сприятливе середовище для творчості, що звучить на повний голос і знаходить відгук?
20.06.25
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Штука