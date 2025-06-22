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Праведники вважають себе грішниками, грішники вважають себе праведниками
Блез Паскаль
До теми
Епоха Володимира Дідушицького
Тарас Возняк
Двісті років тому в Яришеві на Поділлі народився один з найбільших подвижників в царині просвітництва Галицького краю Володимир Дідушицький
22.06.25
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Минуле
Вибір неминучий
Олеся Ісаюк
Всі комбінації втриматися у позиції порядної людини, втрачають сенс. Визвольна боротьба залишає мало сценаріїв лишитися на боці колонізатора і не досвідчити моральних конфліктів
21.06.25
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Україна
Матеріяли до лоції Всеокеану
Дмитро Єльніков
Спроба картографування Космосу – далекого, близького та щонайближчого. Можна стояти, а можна стовбичити. Можна і падати, хоча можна й летіти...
21.06.25
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Дискурси
«Коло невимовного» та «Крейдяне коло» – масштабна виставка та дискурсивна платформа
Які форми й вирази — поза скорботою, утратою і реквіємом — дозволяють, ухопившись за нестабільність, сформувати сприятливе середовище для творчості, що звучить на повний голос і знаходить відгук?
20.06.25
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Штука
Не дати Іранові ядерної бомби
Максим МУЛЯР
Ізраїльська повітряна операція в Іраку відбувається нібито й успішно. Проте без втручання у справу США досягнути бажаних результатів – руйнування іранських ядерних об’єктів – практично неможливо.
20.06.25
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У світі
Володимир Богуславський – мистець і місто
Тарас Возняк
Важко знайти такого рафінованого інтелігентного, у справжньому сенсі слова, львівського іконографа, як Володимир Богуславський
20.06.25
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Дискурси
Переклад тексту Дев’ятої симфонії Бетговена
Ілля Обухов
Браття, понад зір політ/ Ви знайдете Батька дзвони!
19.06.25
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Штука
…БОТАКЄ…
Тарас Прохасько
Страх відходив поступово. Коли більшими порціями, а коли майже гомеопатичними. Найчастіше його забирали з собою різні усвідомлення. Це ціла історія...
19.06.25
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Дискурси