Дідушицький

Сам собі дохтір

Юрій Винничук

Ще не було ШІ, як я купив в Канаді дуже важливу книгу «Сам собі лікар». Маючи якусь болячку, шукаєш свої симптоми, а там стрілочки тиць-тиць, туди, сюди і виведуть тебе на першопричину...