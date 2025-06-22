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Дідушицький
200 років з народження Володимира Дідушицького
Неділя, Червень 22, 2025 - 10:00
До теми
«Коло невимовного» та «Крейдяне коло» – масштабна виставка та дискурсивна платформа
Які форми й вирази — поза скорботою, утратою і реквіємом — дозволяють, ухопившись за нестабільність, сформувати сприятливе середовище для творчості, що звучить на повний голос і знаходить відгук?
20.06.25
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Штука
Не дати Іранові ядерної бомби
Максим МУЛЯР
Ізраїльська повітряна операція в Іраку відбувається нібито й успішно. Проте без втручання у справу США досягнути бажаних результатів – руйнування іранських ядерних об’єктів – практично неможливо.
20.06.25
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У світі
Володимир Богуславський – мистець і місто
Тарас Возняк
Важко знайти такого рафінованого інтелігентного, у справжньому сенсі слова, львівського іконографа, як Володимир Богуславський
20.06.25
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Дискурси
Переклад тексту Дев’ятої симфонії Бетговена
Ілля Обухов
Браття, понад зір політ/ Ви знайдете Батька дзвони!
19.06.25
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Штука
…БОТАКЄ…
Тарас Прохасько
Страх відходив поступово. Коли більшими порціями, а коли майже гомеопатичними. Найчастіше його забирали з собою різні усвідомлення. Це ціла історія...
19.06.25
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Дискурси
Національна мовна модель: чи потрібна вона Україні?
Виглядає, що мовних моделей буде багато — від освітніх до спеціалізованих, від правових до військових. Тож говоримо про екосистему українських LLM, яка буде відкритою, гнучкою, адаптивною.
19.06.25
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Галичина
Сам собі дохтір
Юрій Винничук
Ще не було ШІ, як я купив в Канаді дуже важливу книгу «Сам собі лікар». Маючи якусь болячку, шукаєш свої симптоми, а там стрілочки тиць-тиць, туди, сюди і виведуть тебе на першопричину...
18.06.25
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Дискурси
Міжнародна літня лабораторія для акторів
Юлія Ліннік
Під час Лабораторії фізичного театру буде можливість вивчати пластику, закони руху і сценічного простору, а також – власноруч створювати сценічні форми і просторові структури.
18.06.25
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Штука