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Людина не те, чим вона хоче бути, але те, чим вона не може не бути
Сомерсет Моем
До теми
Переклад тексту Дев’ятої симфонії Бетговена
Ілля Обухов
Браття, понад зір політ/ Ви знайдете Батька дзвони!
19.06.25
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Штука
Зміщення акцентів
Юрко ТИМЧУК
Майбутній Фукуяма писатиме свій «Кінець історії» охрою на стіні печери або, якщо пощастить, клинописом на глиняній табличці. Сучасний Фукуяма ще встигне написати черговий бестселер під назвою «Гаплик історії».
17.06.25
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Україна
Чорно-біле, або – Магія тіні
Андрій Содомора
Дивні ті дві ахроматичні барви. Яких яскравостей, тонів і напівтонів не сягали б сьогоднішні книжкові й екранні сторінки, а «магія» – то таки чорно-біле
16.06.25
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Дискурси
Ні війна, ні мир
Тімоті Ґартон Еш
Безперечно, найнебезпечнішим моментом для України був початок повномасштабної війни. Наступний найбільш небезпечний момент для України може настати на початку миру.
14.06.25
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Україна
Малювання на берегах життя
Анастасія Гончарова
Спрямовуючи потік енергії всередину себе, Анатоль Степаненко виносив на береги свідомості архаїчні знаки послань і крізь різні медіа — малярство, графіку, колаж, фото, кіно — випробовував буття творчістю.
14.06.25
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Штука
У затінку Ґертруди Стайн
Василь МАХНО
У кожного із нас є улюблені місця. Вони живуть у нашій пам’яті й підсвідомості та почасти зринають: то примітною деталлю, то запахом, то кольором...
14.06.25
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Дискурси
Українська рецепція індійського досвіду
Олеся Ісаюк
Ми звикли сприймати великі держави Заходу як принципових противників російської тюрми народів. А факт, що ці західні демократії поза межами Європи були цілком собі імперіями, залишається у сліпій зоні.
13.06.25
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Галичина
Джаз, семплістра та Україна
Джин Прицкер
26 червня на закриття ХХХ сезону Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» спеціально для концерту «Зерно джазу» до Львова завітає американський скрипаль українського походження Петро Криса.
13.06.25
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Штука