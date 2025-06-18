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Міторай
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скульптура Ігора Міторая
Середа, Червень 18, 2025 - 11:15
До теми
Малювання на берегах життя
Анастасія Гончарова
Спрямовуючи потік енергії всередину себе, Анатоль Степаненко виносив на береги свідомості архаїчні знаки послань і крізь різні медіа — малярство, графіку, колаж, фото, кіно — випробовував буття творчістю.
14.06.25
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Штука
У затінку Ґертруди Стайн
Василь МАХНО
У кожного із нас є улюблені місця. Вони живуть у нашій пам’яті й підсвідомості та почасти зринають: то примітною деталлю, то запахом, то кольором...
14.06.25
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Дискурси
Українська рецепція індійського досвіду
Олеся Ісаюк
Ми звикли сприймати великі держави Заходу як принципових противників російської тюрми народів. А факт, що ці західні демократії поза межами Європи були цілком собі імперіями, залишається у сліпій зоні.
13.06.25
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Галичина
Джаз, семплістра та Україна
Джин Прицкер
26 червня на закриття ХХХ сезону Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» спеціально для концерту «Зерно джазу» до Львова завітає американський скрипаль українського походження Петро Криса.
13.06.25
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Штука
Вламаний важіль культури
Тарас Прохасько
Можна багато розповідати про те, що було, але ніяк не передати того, як плине час. Густина нічогості тривання визначальніша від всього іншого. І це є найбільшою безпомічністю культури
12.06.25
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Дискурси
Знаковий реліз
Дзвенислава Саф’ян
20 червня очікується цифровий реліз диску з музикою Василя Барвінського та Бориса Лятошинського. Два фортепіанні квінтети у виконанні Віоліни Петриченко та струнного квартету “Фенікс” записав німецький лейбл ARS Produktion.
12.06.25
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Штука
Ми потрібні одні одним
Мирослав МАРИНОВИЧ
Православ’я, католицизм, протестантизм. Кожен шукатиме зближення з іншими. Взаємний вплив є знаком спільної туги християн за єдністю у Вселенській Церкві, яка має взаємодоповнювальну природу.
11.06.25
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Галичина
Мовні баламути
Юрій Винничук
Саморобних мовознавців у нас – гать гати. Кожен, хто знає азбуку, вважає, що може робити відкриття в історії мови. Але коли їхні профанські тексти бачу в шкільних підручниках...
11.06.25
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Дискурси