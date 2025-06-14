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Коновалець
14 червня 1891 року народився Євген Коновалець
Субота, Червень 14, 2025 - 01:00
До теми
Театр перетворень
Анастасія Гончарова
Вистава запрошує увійти у позачасову художню дійсність міфу, що втілюється сучасними засобами театру, який виростає з античності: тут крізь голос, рух та музику стають видимими незримі конфлікти душі.
11.06.25
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Штука
Вони танцюють
Майкл Мишкало
Шкільний вальс вони танцюють на тлі руїн своїх розбомблених шкіл, своїх зруйнованих міст, вулиць, стертих з землі. Краса і жахіття на цій проклятій війні
10.06.25
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Дискурси
Емма: “Провидіння любить шаленців!”
Олександр Голобородько
Завжди хотіла дати Україні те, чого в неї нема — і в літературі, і в живописі. Не щось другорядне, а нове, суттєве. Я візіонерка, мені раптом щось являється і мушу відтворити це: чи то словами, чи фарбами! Це, наче, згущення енергії.
10.06.25
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Штука
Кіно і американці
Юрко ТИМЧУК
Результати чергового «Рамштайну», повернення торговельних квот від ЄС, підготовка ґрунту для зустрічі Зеленського з Трампом та нові вибрики американського очільника: огляд подій
09.06.25
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Україна
Червень у Jam Factory: кіно, театр, музика
Jam Factory Art Center — атмосферний львівський простір Підзамча, що поєднує історію та сучасне мистецтво. У червні тут можна з насолодою слухати вишуканий авторський джаз, переглядати кінострічки та вистави.
09.06.25
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Штука
Біле, зелене, або Дві радості
Андрій Содомора
Після білого – «Знов зазеленіла весна божа». Поріг літа... зелене crescendo… Зелені свята... «Зелене Євангеліє»... різнобарв’я... соловейко...
09.06.25
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Дискурси
Дні мистецтва перформанс, Школа перформансу та FNAF
Цей фестиваль — подія, що поєднує перформанси, виставку, лекції, воркшопи й публічні обговорення. Фестиваль відбудеться у співпраці з чеським Festival of Naked Forms (FNAF) — експериментальною платформою, що працює з темою тіла в мистецтві.
08.06.25
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Штука
Іродіон
Віталій Портников
Відсутність пам’яті про Мазепу в Лаврі створювала справжню пустку невдячності й неповаги – і нагадувала, що одна з найголовніших для українців святинь досі залишалася чужою.
08.06.25
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Дискурси