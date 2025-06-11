Iстина спалює i нищить усi стихiї, показуючи, що вони лише тiнь її

Емма: “Провидіння любить шаленців!”

Олександр Голобородько

Завжди хотіла дати Україні те, чого в неї нема — і в літературі, і в живописі. Не щось другорядне, а нове, суттєве. Я візіонерка, мені раптом щось являється і мушу відтворити це: чи то словами, чи фарбами! Це, наче, згущення енергії.