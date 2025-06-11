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Немосковський час
35 років без московського часу в Україні
Середа, Червень 11, 2025 - 19:30
До теми
Театр перетворень
Анастасія Гончарова
Вистава запрошує увійти у позачасову художню дійсність міфу, що втілюється сучасними засобами театру, який виростає з античності: тут крізь голос, рух та музику стають видимими незримі конфлікти душі.
11.06.25
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Штука
Емма: “Провидіння любить шаленців!”
Олександр Голобородько
Завжди хотіла дати Україні те, чого в неї нема — і в літературі, і в живописі. Не щось другорядне, а нове, суттєве. Я візіонерка, мені раптом щось являється і мушу відтворити це: чи то словами, чи фарбами! Це, наче, згущення енергії.
10.06.25
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Штука
Червень у Jam Factory: кіно, театр, музика
Jam Factory Art Center — атмосферний львівський простір Підзамча, що поєднує історію та сучасне мистецтво. У червні тут можна з насолодою слухати вишуканий авторський джаз, переглядати кінострічки та вистави.
09.06.25
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Штука
Дні мистецтва перформанс, Школа перформансу та FNAF
Цей фестиваль — подія, що поєднує перформанси, виставку, лекції, воркшопи й публічні обговорення. Фестиваль відбудеться у співпраці з чеським Festival of Naked Forms (FNAF) — експериментальною платформою, що працює з темою тіла в мистецтві.
08.06.25
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Штука
Ранок у верхів’ях Гудзону
Василь МАХНО
А ріка пливе – вона нестримна вигнута, як на будинку ринва. Риба спить, а зверху моросить. Змотуй вудки й поплавки з гачками.
07.06.25
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Дискурси
Спокуса і ціна
Олеся Ісаюк
Мати, яка тужить за сином, або дівчина, яка чекає нареченого, – воєнна сучасність демонструє, що цими ролями жіночі іпостасі аж ніяк не обмежуються. Втім, інші в літературі практично невидимі.
07.06.25
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Україна
Герой поневолі
Юрій Винничук
Випадків, коли справді героїчні вчинки чинили люди, які й не збиралися їх чинити, в історії ріжних народів було чимало. Випадок, який трапився з моїм героєм, теж доволі унікальний
06.06.25
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Дискурси
Анатоль Степаненко: суб’єктивне дослідження простору
7 червня в Центрі інтелектуального мистецтва Меркурій розпочне роботу виставковий проєкт «Закодовані послання». У його межах представлять твори українського мультидисциплінарного художника Анатоля Степаненка.
06.06.25
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Штука