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Ваги справедливості, і міра справедливості, і земля справедливості хай буде вам
Соломон
До теми
Червень у Jam Factory: кіно, театр, музика
Jam Factory Art Center — атмосферний львівський простір Підзамча, що поєднує історію та сучасне мистецтво. У червні тут можна з насолодою слухати вишуканий авторський джаз, переглядати кінострічки та вистави.
09.06.25
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Штука
Герой поневолі
Юрій Винничук
Випадків, коли справді героїчні вчинки чинили люди, які й не збиралися їх чинити, в історії ріжних народів було чимало. Випадок, який трапився з моїм героєм, теж доволі унікальний
06.06.25
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Дискурси
Анатоль Степаненко: суб’єктивне дослідження простору
7 червня в Центрі інтелектуального мистецтва Меркурій розпочне роботу виставковий проєкт «Закодовані послання». У його межах представлять твори українського мультидисциплінарного художника Анатоля Степаненка.
06.06.25
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Штука
Кратохвиля-Відимська – співець настроєвих куточків старого Львова
Любов Волошин
Мистецький біограф Львова, незвичайно людяний і щирий співець його неповторного старовинного шарму
06.06.25
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Минуле
Хто Ви, пане Навроцький?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Обрання президентом Польщі опозиційного консерватора Кароля Навроцького створює проблеми для чинної влади, для Євроуні та, звісно, для України. Єдина втіха, що президент-елект явно не є, принаймні, проросійським.
06.06.25
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У світі
Хитке відчуття вищості
Тарас Прохасько
Стараєш, плекаєш – а дитинка виросте і може забагти чогось свого, зовсім іншого від того, що родичі хотіли. Паскудним може виявитися підсумок життя, і виховання, і власного образу
05.06.25
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Дискурси
Лабораторія мюзиклу
Від червня по жовтень 2025 року діятиме Лабораторія мюзиклу – освітньо-мистецький проєкт для створення оригінальних українських мюзиклів. До участи зголошуватися до 14 червня.
05.06.25
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Штука
Фортепіанні імпровізи Морозової
Уперше після тривалої перерви Саша Морозова дасть сольний акустичний концерт у Львові. 8 червня у Jam Factory Art Center прозвучить її авторська акустична програма — тиха, чуттєва, медитативна.
05.06.25
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Штука