Андрій Ментух

ВСЕСВІТ: реальність чи симуляція?

Франко ВАЦЦА

Людство еволюціонує, отримує доступ до надпотужних ресурсів – і майбутнє породить незліченну кількість симуляцій минулого. Тоді шанси, що ми живемо саме в «оригіналі», а не в одній із копій, майже нульові