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Андрій Ментух
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Андрій Ментух (1929–2025)
Субота, Червень 7, 2025 - 23:00
До теми
Анатоль Степаненко: суб’єктивне дослідження простору
7 червня в Центрі інтелектуального мистецтва Меркурій розпочне роботу виставковий проєкт «Закодовані послання». У його межах представлять твори українського мультидисциплінарного художника Анатоля Степаненка.
06.06.25
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Штука
Кратохвиля-Відимська – співець настроєвих куточків старого Львова
Любов Волошин
Мистецький біограф Львова, незвичайно людяний і щирий співець його неповторного старовинного шарму
06.06.25
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Минуле
Хто Ви, пане Навроцький?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Обрання президентом Польщі опозиційного консерватора Кароля Навроцького створює проблеми для чинної влади, для Євроуні та, звісно, для України. Єдина втіха, що президент-елект явно не є, принаймні, проросійським.
06.06.25
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У світі
Лабораторія мюзиклу
Від червня по жовтень 2025 року діятиме Лабораторія мюзиклу – освітньо-мистецький проєкт для створення оригінальних українських мюзиклів. До участи зголошуватися до 14 червня.
05.06.25
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Штука
Фортепіанні імпровізи Морозової
Уперше після тривалої перерви Саша Морозова дасть сольний акустичний концерт у Львові. 8 червня у Jam Factory Art Center прозвучить її авторська акустична програма — тиха, чуттєва, медитативна.
05.06.25
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Штука
ВСЕСВІТ: реальність чи симуляція?
Франко ВАЦЦА
Людство еволюціонує, отримує доступ до надпотужних ресурсів – і майбутнє породить незліченну кількість симуляцій минулого. Тоді шанси, що ми живемо саме в «оригіналі», а не в одній із копій, майже нульові
04.06.25
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Наука
Такий самий хлопчик
Юлія Баір
Не знаю, чи дочитав молодший брат, вже понад пів року як зниклий безвісти у бою воїн ЗСУ, "Пригоди Тома Соєра". І одне з найважливіших моїх бажань – прочитати йому їх вголос
04.06.25
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Дискурси
Заньківчани гратимуть мюзикл Вуді Аллена
Національний театр імені Марії Заньковецької готує масштабну прем’єру мюзиклу «Кулі над Бродвеєм» за однойменним фільмом Вуді Аллена, яку поставить режисер Максим Голенко. Прем’єра на Великій сцені відбудеться 7-8 червня.
04.06.25
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Штука