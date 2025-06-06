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Виставка Романа Романишина в "Зеленій канапі"
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Виставка Романа Романишина в "Зеленій канапі"
П'ятниця, Червень 6, 2025 - 15:30
До теми
Анатоль Степаненко: суб’єктивне дослідження простору
7 червня в Центрі інтелектуального мистецтва Меркурій розпочне роботу виставковий проєкт «Закодовані послання». У його межах представлять твори українського мультидисциплінарного художника Анатоля Степаненка.
06.06.25
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Штука
Хто Ви, пане Навроцький?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Обрання президентом Польщі опозиційного консерватора Кароля Навроцького створює проблеми для чинної влади, для Євроуні та, звісно, для України. Єдина втіха, що президент-елект явно не є, принаймні, проросійським.
06.06.25
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У світі
Фортепіанні імпровізи Морозової
Уперше після тривалої перерви Саша Морозова дасть сольний акустичний концерт у Львові. 8 червня у Jam Factory Art Center прозвучить її авторська акустична програма — тиха, чуттєва, медитативна.
05.06.25
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Штука
Заньківчани гратимуть мюзикл Вуді Аллена
Національний театр імені Марії Заньковецької готує масштабну прем’єру мюзиклу «Кулі над Бродвеєм» за однойменним фільмом Вуді Аллена, яку поставить режисер Максим Голенко. Прем’єра на Великій сцені відбудеться 7-8 червня.
04.06.25
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Штука
Стамбульський синдром
Юрко ТИМЧУК
Турки за допомогою українців нарешті прикрасять небо над Босфором словами «Нехай щастить» – і росіяни його правильно прочитають.
03.06.25
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Україна
Енциклопедія людських ран
Лілія Бомко
Манера Мілєнко Єрґовича у книжці “Війна” полягає у філософській проникливості з майстерністю ювеліра, у відчуттях виняткової вразливості від пережитих досвідів війни.
03.06.25
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Штука
Rara avis
Любомир Литвинчук
На згадку про Ореста Івасюту. Тяжко підібрати потрібні слова, щоб описати повноту і неповторність, але то так важливо, щоби пам’ять тривала… і нехай світло віковічне світить Тобі…
02.06.25
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Дискурси
Володимир Богуславський: «Поза синім»
Анастасія Гончарова
Синій колір — густий та водночас чистий. Це барва неба, коли сутінки просякають передвечірнім заходом або ж ранковим сходом сонця: l'heure bleue
02.06.25
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Штука