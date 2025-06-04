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Не можна любити ні того, кого ти боїшся, ні того, хто боїться тебе
Цицерон
До теми
Заньківчани гратимуть мюзикл Вуді Аллена
Національний театр імені Марії Заньковецької готує масштабну прем’єру мюзиклу «Кулі над Бродвеєм» за однойменним фільмом Вуді Аллена, яку поставить режисер Максим Голенко. Прем’єра на Великій сцені відбудеться 7-8 червня.
04.06.25
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Штука
Енциклопедія людських ран
Лілія Бомко
Манера Мілєнко Єрґовича у книжці “Війна” полягає у філософській проникливості з майстерністю ювеліра, у відчуттях виняткової вразливості від пережитих досвідів війни.
03.06.25
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Штука
Rara avis
Любомир Литвинчук
На згадку про Ореста Івасюту. Тяжко підібрати потрібні слова, щоб описати повноту і неповторність, але то так важливо, щоби пам’ять тривала… і нехай світло віковічне світить Тобі…
02.06.25
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Дискурси
Характер
Андрій Содомора
Говорячи про «риси характеру», якось не зауважуємо тавтології («charasso» – роблю рису). А що найбільше вражає, коли починаємо роздумувати над людськими вдачами – це їхнє розмаїття.
02.06.25
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Дискурси
Роман Романишин в галереї "Зелена Канапа"
3-29 червня львівська мистецька галерея "Зелена канапа" демонструватиме графічні (колоьоровий офорт) та скульптурні (бронза) твори відомого українського художника Романа Романишина.
01.06.25
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Штука
Король говорить
Віталій Портников
Апеляція до державної традиції та поваги до гідності створює атмосферу, в якій народ пам’ятає про своє право вибору і відчуває себе захищеним від чужого свавілля
01.06.25
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Дискурси
Рівергед
Василь МАХНО
Фрагмент з майбутнього роману «Ангел і осел з віршами про вогонь і воду», що готується до друку.
31.05.25
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Дискурси
У карбах голосу й лиця
Андрій Содомора
Голоси тих стоїчних мужів, які хоч відійшли фізично, а таки присутні серед нас своїм словом і своїми ділами... Серед тих голосів – і дзвінкий, у карбах інтонацій, голос Романа Іваничука...
30.05.25
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Минуле