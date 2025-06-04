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Тяньаньмень
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Річниця масакри на площі Тяньаньмень (1989)
Середа, Червень 4, 2025 - 12:00
До теми
Володимир Богуславський: «Поза синім»
Анастасія Гончарова
Синій колір — густий та водночас чистий. Це барва неба, коли сутінки просякають передвечірнім заходом або ж ранковим сходом сонця. Французи назвали цю чарівну пору доби l'heure bleue — синьою годиною.
02.06.25
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Штука
Роман Романишин в галереї "Зелена Канапа"
3-29 червня львівська мистецька галерея "Зелена канапа" демонструватиме графічні (колоьоровий офорт) та скульптурні (бронза) твори відомого українського художника Романа Романишина.
01.06.25
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Штука
Рівергед
Василь МАХНО
Фрагмент з майбутнього роману «Ангел і осел з віршами про вогонь і воду», що готується до друку.
31.05.25
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Дискурси
Прощання з весною
Олег Яськів
У такі миті розумієш, чому закохуватись найкраще весною. Тому що земля без прикрас, немов біблійний початок, тому що перші квіти, тому що все тільки починається і весь світ для тебе
30.05.25
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Дискурси
У карбах голосу й лиця
Андрій Содомора
Голоси тих стоїчних мужів, які хоч відійшли фізично, а таки присутні серед нас своїм словом і своїми ділами... Серед тих голосів – і дзвінкий, у карбах інтонацій, голос Романа Іваничука...
30.05.25
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Минуле
In memoriam Мирослав Скорик
Свічка першого літнього дня вже пʼятий рік поспіль обпікає болем втрати — відходу у вічність маестро Мирослава Скорика, патрона Львівської національної філармонії, композитора, музиканта, наставника. Його спадок все ще лишається неосяжним...
30.05.25
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Штука
Караванська: «Дюрер. Янголи. Спокусниці»
В експозиції «Рай/Пекло» Оксана Караванська творитиме мистецький фешн-перформанс на межі жанрів і сенсів. Містика, інтрига, провокація, - усе в стилі дизайнерки, яка любить дивувати й шокувати.
30.05.25
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Штука
«Золотий обруч». Опера-реквієм
30 та 31 травня Львівська національна опера представить одну з ключових прем’єр до 125-річчя театру — оперу «Золотий обруч» Бориса Лятошинського. Постановку приурочено до 130-річчя від дня народження композитора.
29.05.25
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Штука