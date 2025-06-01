Концерт Оксани Басси

Однією з важливих рис її творчого портрета є легкість та неупередженість у професійному контактуванні. Вона інтуїтивно відчуває партнера, намагаючись не лише залучити його до краси твору, а й створити простір свободи, натхнення у процесі виконання.