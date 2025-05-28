Той кращий пророк, хто пророкує гарне

«Танго для трьох»: він, вона і КҐБ

Ця книжка – про час, про зв’язки між українцями понад кордонами і заборонами, про мистців, які бачать світ інакше, ніж інші люди, про мрії та фантазію, про політику й тепло людського спілкування.