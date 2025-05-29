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Війна. Травень 2025 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Травень 2025 року
Четвер, Травень 29, 2025 - 08:45
До теми
Концерт Оксани Басси
Однією з важливих рис її творчого портрета є легкість та неупередженість у професійному контактуванні. Вона інтуїтивно відчуває партнера, намагаючись не лише залучити його до краси твору, а й створити простір свободи, натхнення у процесі виконання.
28.05.25
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Штука
Талан чи випадковість?
Іван Личко
Цією рецензією студент Лісового інституту увійшов в історію української літератури яко перший критик, котрий прозорливо побачив масштаб таланту Винниченка.
27.05.25
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Минуле
Після дзвінка
Юрко ТИМЧУК
Постіндустріальне суспільство довго переконувало нас, що треба якомога більше комунікувати. В реальності виявилося, що спілкування за допомогою пістолета (а краще чогось потужнішого) дає ліпший ефект.
26.05.25
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Україна
«Танго для трьох»: він, вона і КҐБ
Ця книжка – про час, про зв’язки між українцями понад кордонами і заборонами, про мистців, які бачать світ інакше, ніж інші люди, про мрії та фантазію, про політику й тепло людського спілкування.
26.05.25
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Штука
Анфас
Андрій Содомора
Так дивно склалося, що "Лис Микита", чи не найважливіший і найпопулярніший твір Івана Франка, як і Шевченків «Садок вишневий», з перебігом часу набули ледь не дитячої барви
26.05.25
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Дискурси
Світло Майїних тюльпанів
Наталія Шинкович
На уродини незабутньої театрознавиці у львівському театрі Лесі команда Благодійного фонду Майї Гарбузюк, логотипом якого є її улюблена квітка — тюльпан, організувала зустріч, або розповісти про Фонд і його напрацювання.
25.05.25
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Штука
Література – мова – освіта – преса
Євген Нахлік і Оксана Нахлік
Іван Личко, український прозаїк, драматург, публіцист, літературний і театральний критик, перекладач, в діалозі з Іваном Франком
24.05.25
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Минуле
«Із янголом на плечі»: Наталія Половинка
21 травня у самому серці України в Софійському соборі у Києві відбувся виступ співачки й акторки Наталії Половинки в музично-поетичному дійстві «Із янголом на плечі» під керівництвом засновника видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Івана Малковича.
24.05.25
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Штука