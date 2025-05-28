Смак дому: про що розповідає трапеза у Франковій родині

(28 травня – День пам’яті Каменяра)

Богу дякувати, що відходять у небуття ті часи, коли про генія писали, послуговуючись радянськими кліше, – мовляв, той «не їв, не пив, не мав побутових клопотів», а лишень горів революційним духом та постійно думав про кращу долю трудящих.

Нині у всьому світі користуються популярністю антропологічні дослідження, тобто вивчення побутових аспектів життя людини – простої чи видатної. Адже те, як людина вдягається, якими є її манери, як вона веде бесіду чи поводить себе за столом й такі інші розмаїті факти можуть набагато більше розповісти про неї. Причім незалежно від того, про що вона пише у своїх творах, бо в літературі часто-густо послуговуються художнім вимислом, а в житті так не буває.

Тож нині йтиме мова про те, що було «на столі» в родині Франка. За наявністю – або відсутністю – обіду як центрального і об'єднуючого дійства буденних та святкових днів можна дізнатися про віхи життя нашого літературного генія, його гастрономічні уподобання, про бюджет, а також родинні гаразди чи негаразди. Прецінь, сімейний обід подає безліч деталей і змальовує, яким було щоденне життя Каменяра та його родини в цілому.

З батьківського дому

Наші кулінарні уподобання, а також манери закладаються ще у дитинстві, у тій родині, в якій нам пощастило народитись. Кухня дому, страви і спосіб їх подачі віддавна укладались відповідно до соціального статусу сім'ї і визначались її бюджетом (зрештою, як і тепер). Отож варто сказати кілька слів про сім'ю, в якій народився майбутній Каменяр.

Для багатьох із пострадянського простору є несподіваним фактом, що Іван, або ж малий Мирон (так звали Франка у дитинстві) був сином збіднілої шляхтянки Марії Кульчицької гербу Сас (засадничо походили із села Кульчиці на Самбірщині) і заможного селянина-коваля Якова ФрАнко. Тож Іван увібрав традиції двох цілком різних соціальних станів.

В радянській історіографії ми часто зустрічаємо просторікування про те, що він був бідним-пребідним, як і належало пролетарю-революціонерові. Та й сам Франко, котрий ще замолоду перейнявся соціялізмом, любив акцентувати своє просте походження. Проте правда була іншою, і народився Франко в заможній родині, про що можна переконатись, завітавши до родинного села Нагуєвичі, щоб оглянути добротну хату та господарство Якова Франка – його батька. Тож Іван та його брати Захарій та Онуфрій – були ще й сестри Тетяна та Юлія (померли молодими) – виросли в заможній родині.

Професія батька була шанованою та добре оплачуваною – коваль на селі був авторитетною особою, якому ані коштів, ні праці не бракувало. Яків був ще й добрим столяром, людиною веселої вдачі, а ще – ктитором та благочинником нагуєвицької церкви. Його коштом був відновлений головний церковний вівтар, також він офірував церкві оправлене сріблом Євангеліє та поставив у селі пам’ятник на честь знесення кріпацтва.

Мати Івана Марія – з ходачкової шляхти, родом з села Ясениця Сільна. Її батьки, Микола Олександрович Кульчицький та Людвиґа Василівна Ґвоздецька, були власниками чималих земельних наділів і дали своїм дітям добру освіту.

Інша річ, що Іван рано осиротів, а мати, що мала вікову різницю з батьком у 33 роки, вдруге вийшла заміж і привела до хати вітчима. Втім, вітчим, Григорій Гаврилик, гарний і роботящий молодий чоловік, котрий працював на нафтових промислах у Бориславі, був добрим господарем і приязним до своїх нерідних дітей. Його навіть обрали війтом, і він оплачував пасинкові Іванові побут у Львові. Проте коли вже померла мати, то кожен з дітей так чи інакше зустрівся з сирітськими випробуваннями.

Як людина, що виросла на селі, Іван любив просту їжу. За спогадами свого сина Петра, «батько щодо їжі був невибагливий». А письменник Василь Стефаник після прогулянки з Франком по Високому Замку занотував: «Я мав таке враження, що для Франка потреба "їсти" взагалі не існувала».

Замолоду Франко – почасти через своє сирітство, а інколи й через свій бунтарських дух, що доводив його до частих ув’язнень, – опинявся в ситуації, коли доводилося голодувати. Після свого другого арешту в 1880 році Франко написав повість «На дні» і на останні гроші надіслав її до Львова. Після того три дні жив на 3 центи, знайдені на березі річки Прут. Цих грошей вистачило на одну хлібину, а коли і її не стало, лежав без пам'яті, без сил... Тож Іван ще замолоду пізнав життя з гіркого боку.

Одруження і надії на нове життя

Перед одруженням Франка (а мав він на ту пору 29 років і вже був відомим), з листів до майбутньої дружини Ольги Хоружинської довідуємось про те, як Іван дає собі раду матеріально. Як на теперішні стандарти, то виглядало цілком незле: він може собі дозволити орендувати помешкання у Львові – столиці коронного Краю, утримувати прислугу, оплачувати послуги прачки, щодня пити каву в кав’ярні та замовляти обід.

У листах до панянки Ольги Хоружинської, якій він зробив шлюбну пропозицію, він докладно перелічив всі свої прибутки та витрати, аби майбутня дружина чітко знала, на який рівень життя може розраховувати.

Він пише про наступні видатки: «Хата – 20 зр., услуга – 4 зр., світло, топливо, прання і проче – 5 зр., їда (снідання і вечеря дома, чай, або кава і обід – з трактиру) – 24 зр. місячно. Все те чинить на рік 840 зр. Оставалось би затим около 160 зр. на одіж і непередвиджені видатки. Як бачите затим, при добрім здоров'ї і витривалій праці можемо жити зовсім непогано з самого пера».

Одруження Франка з Ольгою Хоружинською було життєвим промахом і обом з подружжя принесло багато болю і випробувань. Те, що мало стати «соборним» за планом їхньої пари та сподіваннями багатьох друзів, все більше і більше губилось у прірві їхніх різних світів.

Іван був бойком і жив народовськими ідеями. Маючи непересічні інтелектуальні здібності, він теж був упертим та амбіційним. Хотів укласти своє життя так, як і годиться в підавстрійському Львові: мати дім, високий статус, захистити докторат, а ще хотів бути політиком і мати суспільну вагу. Франко тричі балотувався до парламенту, але жодного разу не пройшов; заснував Українську радикальну партію і підтримував ідеї фемінізму, які тоді набували неабиякого розвою.

Натомість Ольга (будучи з походження козацького і дворянського роду) зростала в російській імперії. Рано осиротівши, вона опинилась під опікою свого діда – генерала російської армії та «бабушки-генеральші» Агафії Таманової – жорсткої та непривітної жінки, яка шмагала своїх кріпаків і тримала дім у страху.

Говорила Ольга російською мовою навіть тоді, коли перебралась до Львова, чим шокувала львівську публіку. А отже вона настільки відрізнялась від галицького суспільства, що їй цього не могли подарувати. Навіть за 55 років життя у Львові Хоружинська продовжувала говорити суржиком, і галичани обурювались цим. З великим докором писав їй про це композитор Микола Лисенко: «А все-таки не годиться Франковій жінці по-московськи до мене й до кожного народовця писати. Це єсть вплив "тлетворной" російської цивілизації, котра рознароджує усе, що є неросійське. Скажете: "Не знаю мови!" Не маєте права не знати, живучи в Галичині».

У Львові Хоружинська прагнула працювати вчителькою, але не могла це зробити власне через фактор мови, бо не володіла ні польською, ні українською.

Ольга симпатизувала українській ідеї і загалом була співчутливою до людей з народу. Проте, як відзначають дослідники-франкознавці, її українофільство, ймовірно, було поверхневим, зумовленим оточенням, а не глибоким переконанням чи якимось бунтом проти російської імперії.

Вона була вихованкою Харківського інституту благородних дівиць, куди потрапила у віці 9 років і де навчалась вісім років. Її навчання та утримання в цьому закладі покривалось за рахунок коштів російського царя. Це була пільга для сиріт і зокрема дарунок сестрам Хоружинським за військову вислугу у російсько-турецькій війні її молодшого брата Миколи.

Як наголошує франкознавиця Наталя Тихолоз, ціною безплатного навчання «за царський кошт» була русифікація – виховання відданих громадянок імперії.

Після закінчення Інституту Ольга продовжує навчання на Вищих жіночих курсах у Києві. Отож за мірками тогочасного суспільства наречена була високоосвіченою – володіла французькою, німецькою та англійською мовами, прекрасно грала на фортепіано. Франко пишався цим і гордо відзначав, що його дружина є «курсисткою». Зауважу при цьому, що на початку ХХ століття лише одиниці з осіб жіночої статі могли похвалитися вищими студіями.

До Львова Ольга Хоружинська привезла велике віно. Її дідо генерал Таманов, одеський мільйонер, випосадив її таким майном: 10 тисяч рублів в асигнаціях (які вона поклала на депозит у Львові і щомісячно отримувала кілька сотень з процентів), срібний сервіз на 24 персони, а ще – меблі, сукні, футра, домашній текстиль й таке інше.

Чи вміла вести домашнє господарство Ольга Хоружинська-Франко?

На загал – ні, якщо говорити про тогочасні вимоги щодо ведення галицького дому. Хоча Ольга й закінчила Інститут шляхетних дівчат, вона не була привчена до домашньої роботи та раціонального ведення господарства. У цьому навчальному закладі вчили основ домоведення, велика роль приділялась рукоділлю, проте вихованки мали дуже далеке від реального уявлення про життя загалом. З таким інфантильним світоглядом 22-річна Ольга Хорунжинська взяла шлюб з майже 30-річним Іваном Франком, маючи цілком ідеалістичне уявлення про Галичину та коло обов'язків, які її чекали.

Початки сімейного життя

Ольга Хоружинська потрапляє в цілком інший світ – у Європу, в австрійський Львів – столицю коронного Краю, де стандарти ведення дому були вельми високі. Ольга почувається розгубленою, її стресують невміння та незнання багатьох аспектів домашнього укладу інтеліґентної родини.

Тут варто зауважити, що в тому часі рівень життя інтеліґенції у Львові, навіть бідної, передбачав користування послугами куховарки, прислуги та прачки. Тож багато домашніх питань можна було надолужити, оплачуючи прислугу. Проте так виглядає, що на перших порах Ользі навіть за наявності кухарки доводилось важко. Сама вона не була привчена готувати і не знала багатьох видів продуктів, про що не раз запитувала Франка і навіть надсилала йому поштою зразки вівсяного борошна. Страви не виходили: «Морачевска привезла мині овсяної муки з чвертку. Пробували ми варити киселицю. Вийшла якась коричнева кваша, котру в рот не можно було взяти. Робили пробу пекти коржи, але ні їдної, ні другої проби їсти не можна було, а до того я, коштуючи твердого коржа, зломила собі зуб. Будь ласка, напиши ще раз, як варити кісиль, першу рецепту я десь загубила. І який він повинен бути: чи білий, чи коричневий».

Не знаючи галицької кухні, Ольга намагалася постійно експериментувати зі стравами, а оскільки не мала з ким порадитися, то наслідки були часто невдалими.

Анна Франко-Ключко згадує: «Мама не була ні доброю господинею, ані ощадливою. Звикла змолоду на достаток – не вміла в скромних обставинах бути ощадною. Без застанови віддавала послідні гроші на гостини і дарунки гостям, що приїжджали у відвідини».

З народженням дітей

У Франків один за одним почали народжуватись діти, і родина потребувала більшого помешкання. Тут варто зауважити, що квартирне питання протягом дуже тривалого часу обтяжувало родину Франків, які за роки подружнього життя у Львові змінили з десяток помешкань. Якщо брати до уваги, що постійно треба було перевозити й величезну бібліотеку Франка та громіздкі меблі, то це стає фактором доволі виснажливим.

Проте згодом ситуація дещо стабілізувалась. Ось Франки із скромного помешкання на вул. Глибокій переїжджають у краще, просторіше – на 4 кімнати по вулиці Крижовій,12.

Про їхній побут там згадує у своїх спогадах Петро Франко: «На снідання Батько пив каву з булкою (часто домашньою), на обід були: росіл, вітамінована зупа з додатком кваску, кропиви, грибів, літом й осінню яринні та овочеві зупи, мʼясо та лєґуміна. Батько ніколи не курив. У питті був незвичайно повздержливий».

З цього опису зрозуміло, що Ольга вже призвичаїлась до домашнього трибу життя. У повсякденному меню бачимо цілком пристойні вітамінні страви – корисні зупки, до яких поміж інших овочів додавали кропиву.

Що ще полюбляв їсти Каменяр? Знаємо, що вживав багато квашених овочів, зокрема капусту. Однією з його улюблених страв була «засипана капуста». Готували в родині Франка й фаршировані баклажани. Власне цю страву привезла з собою Ольга Федорівна, бо хоча у Львові баклажани теж були, однак поширені не в такій мірі, як по той бік Збруча. На свята в домі Франків був на обідньому столі оригінальний дактилевий (фініковий) корж, відомий у Львові.

Врешті Ольга навчилась просто, але смачно готувати. Вона дбає, щоб родині не бракувало свіжих домашніх сільських продуктів, які купує на місцевім ринку, а також отримує від Франкових приятелів та родини з Нагуєвич. В раціоні присутні свіжі масло, молоко, сметана, сири. Донька Ганна вдоволено згадує прогульки з матір'ю у Стрийському парку, а також цілком пристойний домашній стіл: «Мама вміла варити смачні українські страви. У нас вдома було все подостатком: молока, масла, сиру, сметани, яєць і разового хліба».

Конфітури для родини і гостей

Ольга Федорівна вміла добре готувати варення та джеми – або, як кажуть у Галичині, конфітури, що показувало її шляхетне походження. Селяни конфітур не готували – це була панська їжа, адже цукор коштував дуже дорого. Натомість обов’язковою умовою виховання дівчини у дворянських сім’ях центральної та східної України було власне приготування джемів, лєґумін та конфітур – і як дворянка цьому була навчена Ольга Хоружинська в Інституті благородних дівиць.

Пані Франкова дуже любила конфітуру з чорної смородини, листя якої вона також клала до чаю. Франко ж дуже полюбляв малинову. У листі з Нагуєвич 1890 року вона просить чоловіка прислати якнайбільше цукру: «Буду смажить сок малиновий».

Коли Франки вже мали власний дім, то на їхньому горищі була сила-силенна різних конфітур, а також ягідних настоянок для частування гостей. «Ті настоянки стояли у великих бутлях, і їх було десь до двадцяти», – пише працівник Музею Івана Франка Володимир Дутко, який був знайомий з Ольгою.

Триповерхова кава і китайське зілля

Певною традицією в домі Франків було чаювання при самоварі. Так було заведено у центральній та східній Україні, що були під росією, і цю традицію привезла з собою Ольга Федорівна. У Франковому домі досі зберігся одеський самовар. Тож Іван час-до-часу пив чай, або, як він казав, «китайське зілля», і припрошував до нього гостей, але львів’янам це було незрозуміло. Натомість ті, хто приїхав з центральної України, з подивом спостерігали львівську традицію кав’ярень, якої у них не було.

Галичина не признавала чаювання. Від рання до смеркання всі пили чорну каву, доправляючи її свіжесенькою випічкою, переглядом газет чи цікавим спілкуванням. У львівських кав’ярнях паношилась триповерхова віденська кава, яка вранці стала обов’язковою і в домі Франка, відколи він перебрався до Львова.

Дещо про сімейний бюджет

Загально відомо, що ведення дому базується передусім на раціональному веденні бюджету. Тому варто сказати кілька слів про відношення до фінансів у Франковому домі.

Іван працював у поті чола, безнастанно редагуючи праці, надсилаючи їх до редакцій та пишучи власні твори. Коли щось редагував чи писав, то цілий світ його не обходив. Син Петро згадує, що батько не приділяв дітям уваги, вони були залишені на матір: «Коли Батько заглибився у працю, не чув нічого більше, що коло нього діялося. Батько працював невтомно за одним присідом 5–6 годин. Короткий перерив на обід і Батько працював до вечері, а по вечері до пізньої ночі». Проте грошей все одно бракувало, бо Франки тривалий час не мали свого мешкання.

Ольга Федорівна не вміла розпоряджатись фінансами і робила це цілком безконтрольно. Наприклад, на ринку, коли купувала ягоди, то платила селянці удесятеро, жаліючи її та винагороджуючи за працю: «Як то – стільки разів треба схилятися по суниці, щоб їх назбирати, і так мало жадають за них!» (М. Мочульський). Вчинок, у якому лагідність поєднувалась з інфантильністю.

Також вона могла забути закрити домашнє мешкання. Тому їх декілька разів обкрадали злодії. Франко лютував, а Ольга казала, що «бідний злодій мусить також з чогось жити» (М. Рошкевич). Тоді з хати винесли все столове срібло, яке було у великому посагу Хоружинської.

Ольга не тямила, що таке сімейний бюджет, вона замолоду звикла жити в достатку і розкоші, проте її факт допомоги іншим розчулює. У скруті вона навіть помагала продуктами та позикою грошей Михайлові Павликові, який її на дух не терпів.

Зрештою, варто зауважити, що зі свого великого посагу Ольга зафундувала Франкові видавництво журналу «Життє і слово», власним коштом опублікувала Франкове «В поті чола», збірку «З вершин і низин». Вона навчила чоловіка вільному володінню французькою; спонукала Франка записатися до Чернівецького університету і він здобув вищу освіту. Також на її кошти Іван Якович поїхав до Відня, де написав та захистив дисертацію.

Також завдяки особистим фінансам Ольги Франкам вистачало на пристойне життя, прислугу. Іван щодня кавує у «Монополі»; їсть легкий суп із грибами на обід; дружина пече іменинний святковий пиріг. Сімейний обід в їхньому домі – наче в щасливій добропорядній родині.

Грибальство, риболовля та літні вакації

З настанням літа Іван влаштовував для величенької родини вакації на природі. Щоправда, він не раз і не два поривався купити власну сільську хатинку, яку можна було б використовувати як літнисько, однак це не вдавалось.

Проте Франкова сімейка не була позбавлена літнього відпочинку. Це були різноманітні локації, з яких найтриваліші були у верховинському селі Криворівня.

Як селянський син Франко був чудовим збиральником. Ягоди в Карпатах (малини, ґоґодзи, яфини, драпаки) та полювання за грибами були його спортом. На грибах знався знаменито і приносив їх додому цілими кошиками так, що жінка аж руками сплескувала: що ж з такою кількістю робити? Їх варили, смажили, сушили на зиму. Присмажені гриби та молода барабіль були улюбленою стравою Івана, за свідченням доньки Ганни.

Син Петро пише: «Ми скоро навчилися від Батька відріжняти гриби щирі (правдиві), голубінки (сиві, рожеві, червоні), пістряки, баранячі вуха, сироїжки, гіркані, іваники, лисички, хрупілі (коровʼяки), коралі, березняки, козарі, підпеньки, мухомори, рижки добрі та неїдомі (тих останніх особливо багато було в Криворівні)».

На літній вакаціях у Карпатах діти втішалися смачною кулешею, будзом та гуслєнкою, які дуже смакували. Після дитячих забав та далеких проходів у гори можна було повечеряти духмяним хлібом та випити молока з прохолодного глиняного глека – свіжого чи кисляку.

А ще Франко був затятим риболовом. Заходячи у воду по коліна, ловив рибу руками, сітями, підсаками – лише не вудкою. І то з чудовим результатом. Вмів виловити рибу з річки навіть видельцем (!).

Рибу Якович любив їсти у будь-якому вигляді: печену, вуджену, копчену на вугіллі. Часто рибу сушили, складали до коша, а відтак варили з неї борщ – саме такий любив Іван Якович. А ще дуже полюбляв коронну єврейську страву – «ґефілте фіш» або ж «рибу в ґаляреті».

Знав досконало усі види риб, що водяться в наших водоймах, і засвідчив це, вигравши конкурс на краєвій виставці у Львові 1894 року. В нагороду отримав табло-плакат з рибами, бо лише він зумів назвати безпомилково їхні латинські назви.

Нарешті у своєму домі

У 1902 році сім'я Франків переїхала у власну новозбудовану віллу на вул. Понінського, 4 у Львові в районі Софіївка. Хоч вілла була холодною і ще «не вистояною», але вони одразу туди перебралась з усім майном і почали обживатись. Дуже тому раділи, а Франко сказав до дружини: «Нарешті у своєму Домі». Дім посвятили – з цієї нагоди Франки влаштували бенкет, на якому було багато смачних страв.

Син Петро згадує: «Батько заняв гарний великий покій, т. зв. сальон, де був Батька робочий кабінет. Він зимою рідко коли отоплювався і ми називали його "Сибіром". Сплачуючи довг за хату, ми жили незвичайно скромно: ніде не бували і до нас з "товариства" рідко хто приходив».

Заклали Франки і власний сад, щоб влітку сім'я мала доволі свіжих фруктів, а взимку – чудових конфітур пані Франкової. «Довкруги хати росло кілька овочевих дерев. Батько пішов з нами до городника при вул. Крижовій і ми з тріюмфом принесли чи не десять щеп яблук, сливок, один горіх та кількадесять корчиків аґресу, чорних, білих та червоних порічок, малин і т.д. Чорні порічки були для Матері, яка незвичайно любила цю "чорну осмородину"». Це зафіксує Франко у своїх творах. Приміром, у творі Франка «Сойчине крило» в одній із сцен головні герої п’ють чай з смородиновою конфітурою.

Проте щастя власному помешканні було для родини Франків нетривким. Ольга поступово змучувалась та розчаровувалась у сімейному житті. Вона не була до нього пристосована, ще й дались взнаки її спадкові хвороби.

Донька Ганна пише: «Мама, панночка, вихована в інституті для "благородних дєвіц", вирвана і пересаджена до аж надто скромного дому українського поета, не змогла пристосуватися до нових обставин і заламалася фізично і душевно».

З милої та наївної дівчини Ольга поступово ставала злою й агресивною жінкою. Доводила до розпуки найперше свою дочку Ганну, яку заставляла понад міру виконувати домашні обов’язки, варити обід, хоча та було лише ґімназисткою. Сам Франко зауважував, що Ольга Федорівна закинула господарювання по дому, коли дівчинка стала підростати, і тому обід варився лише тоді, коли 13-літня донька поверталася зі школи. Поступово вся хатня робота лягала на її тендітні плечі.

Тяжкі переміни з Ольгою почали зауважувати друзі родини Франків. Почали говорити про «вічні сварки і чисте пекло» у Франковому домі. У 1902 році у Франків побувала Леся Українка і про свої відвідини написала матері так: «Далеко дуже той дім, аж за містом. Місце гарне і хата нічого собі, вони вже там живуть (ul. Poninśkiego, 4), ледве устроїлись, в хатах дуже порожньо. Ольга Федорівна не то щоб слаба, але й не робить враження здорової і говорити з нею трудно, через її дражливість і несподіване стрибання з теми на тему».

Ольга стає дуже дражливою. Як згадує Франко, що дружина «постійно нарікала на дорожнечу, торгувалася з продавцями, жалілась, що це і друге треба конче купити». Невдоволення почало проявлятися все частіше і переростало в напади неконтрольованої істерики.

З дому починає зникати мир і затишок. Дім заходиться пусткою і навіть голодом.

Неможлива атмосфера у Франковім домі

Тяжка атмосфера в домі довела Франка до того, що він декілька разів планував розлучення.

У 1901 р. доведений до відчаю Франко пише: «… Годі мені довше терпіти: справа стоїть так, що мені або самому здуріти, або смерть собі заподіяти, або тікати геть. Вибираю се останнє, бо бажаю ще працювати для рідного слова, для науки і для своїх дітей. Спільне життя з Ольгою доведе мене – чую се – до швидкого кінця, і для того волію знов піти на давнє бурлацьке життя, щоб мати спокій хоч у своїх чотирьох стінах».

Але розлучення – справа не проста, та ще й коли є четверо спільних дітей, тому Франко щоразу відступає від цієї думки.

В тому часі дім Франка поринув у хаос і безлад. Ольга перестала готувати, і Франко нарікав, що він або «сам збожеволіє, або помиратиме голодною смертю».

Друг родини історик Григорій Величко писав про той час: «Усе робилось без ладу, і в хаті Франка панував нелад і хаос, не було вигоди, а був недостаток, дарма, що заробляв він добре, і галицька жінка могла б тримати рівновагу й дати своєму чоловікові та родині спокійне і вигідне життя».

Зрештою, у Франка й самого почала прогресувати хвороба, яка зачалась зі страшних болів голови та паралічу рук. Ось що про цей період пише Одарка Бандрівська, донька Франкового опікуна: «З літами, як І. Франко мав спаралізовані руки, Ольга Франкова щораз більше йому докучала і кидала на нього дерев’яними опаловими полінами». Дружина Івана Франка Ольга запам’яталася мені як дуже худенька, аж марна особа. До нас частіше приходила і приносила трошки яблук або грушок, та казала, що то з їхнього саду. Говорила мішаниною слів російських, українських, польських і ще інших. Попадала часто в сварливий тон та з криком і гнівом виходила з хати».

Іноді в листах можна вишукати й світлі промінчики тої на загал нещасливої пори Франкового дому. Наприклад, коли Іван сидів за столом при обіді і через спаралізовані руки не міг собі піднести до уст їжі, Ольга Федорівна як дитину його годувала хлібом з маслом. Нарізала йому кавальчиками яблука (мабуть, зі свого саду), і він споживав їх швидко та дещо нервово.

Втім, се були лише малі промінчики радості, бо хвороби і жінки Франкової, і його самого лише прогресувала. Приятелі шептались поміж собою, «що він не має найменшого конечного коло себе обходу, ходить обдертий і не раз голодує, що аж чужинці не раз питають наших: чому він такий опущений, занедбаний, як той послідній старець-жебрак».

Останняя зла година

Врешті-решт після довгих вагань у грудні 1914 р. Франко змушений був помістити дружину до психіатричної лікарні на Кульпаркові.

Тому якийсь час Франко перебував цілком без родинної опіки і мусив сам ставати до куховаріння. Через спаралізовані руки робити він цього вповні не міг, тож йому допомагав небіж Василь, син старшого брата Захарія. Куховарство полягало на тім, що Франко казав, як і що робити, а хлопець готував страву.

Чи вмів Франко сам куховарити? Скоріш за все, він знав процеси теоретично, вмів зладити кулешу (свого часу вчив того Ольгу Федорівну), можливо вмів приготувати прості народні страви. У спогадах племінник пише, що їжа, яку вони зладили з Франком, була несмачною, та все ж вони раділи і їй.

Вже перед самою смертю, потрапивши до Притулку українських січових стрільців у Львові, Франко жадав, щоб йому готували ті страви, які колись йому готувала мама. Про це згадує сестра милосердя Зоня Монджейовська: «Просив, щоб приготували макарони з вареними яблуками, фасолю зі сливками, росіл із качки з макаронами». А управителька притулку Ірина Домбчевська пише, що до улюблених страв Івана Яковича належали «кутя, малиновий сік та особливі палички з цитриновою масою, що їх привозили під час війни з Кавказу».

Франкове життя – це сумна і тяжка історія

Як і кожна людина, Франко тужив за приємною атмосферою у своєму власному домі, за гарним столом і сімейними традиціями, хоч фактично того й не мав.

Варто зауважити, що смачні епізоди дуже часто зустрічаються у його творах. Наприклад, в оповіданні «Пироги з чорницями» чудово описано приготування вареників. А скільки смачних фрагментів є у «Лисі Микиті»!

В останні роки свого короткого життя (прожив лише 59 років) Франко написав вірш, у який заклав всю свою тугу за родинним затишком і сімейним столом.

І хто б його думав! Основа закона,

Доходів, видатків обхід і розхід,

Рільництва мета, ремесел охорона,

Купецтва принада, співжиття обнова,

Найважніша справа так звана горлова,

Життя товариського ціль і корона –

Сімейний обід!

Список використаної літератури та інтернет-ресурсів:

1. Спогади Петра Франка про батька з нагоди 21-х роковин смерти. 1937 р.; «Бібліотека “Рідної школи”» (вип. ч. 7).

2. Франко І.Я. Зібрання творів: У 50 т. — К.: Наук. думка, 1976–1986 рр.

3. Галина Ліман. Родовід Івана Франка.

4. Андрій Парамонов. Дворянська родина Хоружинських: знадоби до генеалогії. frankolive (07.03.2025)

5. Анна Франко-Ключко. Франко і його родина. Торонто, 1956 р.

6. Ярослав Грицак. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856–1886). – Київ: Критика, 2006. – 632 с.

7. Наталя Тихолоз. Правдива історія пані Франкової.

8. Листи Івана Франка за інтернет-виданням: i-franko.name.

9. Франко: наживо. Авторський проєкт Наталі та Богдана Тихолозів. /

Автор портрету Івана Франка вгорі – Олександр Савчук