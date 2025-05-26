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Хто для багатьох страшний, той багатьох повинен боятися
Солон
До теми
«Танго для трьох»: він, вона і КҐБ
Ця книжка – про час, про зв’язки між українцями понад кордонами і заборонами, про мистців, які бачать світ інакше, ніж інші люди, про мрії та фантазію, про політику й тепло людського спілкування.
26.05.25
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Штука
Література – мова – освіта – преса
Євген Нахлік і Оксана Нахлік
Іван Личко, український прозаїк, драматург, публіцист, літературний і театральний критик, перекладач, в діалозі з Іваном Франком
24.05.25
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Минуле
«Із янголом на плечі»: Наталія Половинка
21 травня у самому серці України в Софійському соборі у Києві відбувся виступ співачки й акторки Наталії Половинки в музично-поетичному дійстві «Із янголом на плечі» під керівництвом засновника видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Івана Малковича.
24.05.25
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Штука
Помста як відновлення
Олеся Ісаюк
Тріумфу як моменту припечатаної перемоги – мало. Усе має бути відомщене, аби повернулася рівновага і сила сенсу. Мабуть, немає релігії чи етичної системи, яка б із цим не погодилася.
24.05.25
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Україна
Тріумфальна хода MAGA-популізму Європою
Максим МУЛЯР
Відносно непогані для демократичного світу результати виборів у Румунії, Польщі та Португалії не позбавили тривожного передчуття майбутнього успіху сил, які можна охарактеризувати як євроскептичні, антидемократичні і водночас прокремлівські.
23.05.25
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У світі
«Золотий обруч» у сучасній естетиці
30 та 31 травня Львівська національна опера представить головну оперну подію сезону — прем’єру опери «Золотий обруч» Бориса Лятошинського у сміливій режисурі Івана Уривського.
23.05.25
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Штука
Заповіт Льйоси
Роксана Харчук
«Поклик племені», що сприймається як коментар до усієї творчості Льйоси, не тільки висвітлює світоглядну еволюцію автора, а й містить розуміння диктатури як «духу племені». Аналогія між племенем і диктатурою пряма: влада вождя необмежена, тому й аморальна.
23.05.25
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Штука
Українські арії та романси з репертуару Зоряни Кушплер
Багаторічна солістка Віденської державної опери і професорка вокалу Університету “Моцартеум” у Зальцбурзі Зоряна Кушплер привезе в Україну свою нотну книжку й проведе тижневий авторський вокальний майстерклас у Львові.
23.05.25
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Штука