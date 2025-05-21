Не можна любити ні того, кого ти боїшся, ні того, хто боїться тебе

Шопен і Скорик: концерти «Віртуозів»

Оксана Рапіта

Монографічна Шопеніана — це, безумовно, виклик, але це і довіра, і любов до Мистецтва, до Музики, до Шопена. Другий концерт — до певної міри портрет Мирослава Скорика, але у джазовому вимірі.