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Не можна любити ні того, кого ти боїшся, ні того, хто боїться тебе
Цицерон
До теми
У дзеркалі журналу «Кіно-Театр»
Лариса Брюховецька
Українці – сильна нація: військовики захищають землю, а ми як видання захищаємо культуру України, адже національна ідентичність відображається в культурі, і в мистецьких виданнях так само.
21.05.25
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Штука
Шопен і Скорик: концерти «Віртуозів»
Оксана Рапіта
Монографічна Шопеніана — це, безумовно, виклик, але це і довіра, і любов до Мистецтва, до Музики, до Шопена. Другий концерт — до певної міри портрет Мирослава Скорика, але у джазовому вимірі.
20.05.25
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Штука
«Природний роман» Ґеорґі Ґосподінова
Марина Горбатюк
Цей твір метамодерністський, його можна розглядати як філософський експеримент, метою якого є деструкція впорядкованого мислення про людину, тілесність, час, мову.
19.05.25
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Штука
Театр на вокзалі: Перселл у дорозі
Трагедія, комедія і драма — все це є у музиці Перселла, коли кожен твір — маленька вистава. Наталія Половинка відкриває лаштунки театру Перселла, співом веде в ігровий світ образів його музики.
18.05.25
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Штука
Гірка перемога
Олеся Ісаюк
Лиш усвідомлення, що ворог остаточно зламаний, може дати геноцидним досвідом зраненій спільноті відчуття безпеки. Символічний тріумф є припечатуванням абсолютної перемоги, його вимагає колективна підсвідомість
18.05.25
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Україна
Qırım
Віталій Портников
...Бо Коцюбинський розумів, наскільки близькою є доля, переживання і поневіряння кримськотатарського народу для того народу, для якого він писав і перетворював літери на музику.
18.05.25
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Дискурси
Затяжні дощі
Василь МАХНО
Просвітлення й надії на припинення зливи не було. І подумалося, що час писання роману – наче затяжний дощ, бо ніколи не знаєш, коли він почнеться і коли закінчиться...
17.05.25
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Дискурси
Ні ганьби, ні осуду...
Тарас Прохасько
Я знаю, що Влодко Гривінський був геніальним. У найчистішому сенсі цього поняття. Ним водив Дух. Геніус.
16.05.25
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Дискурси