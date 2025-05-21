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Олесь Дзиндра
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ювілей Олеся Дзиндри
Середа, Травень 21, 2025 - 00:15
До теми
«Природний роман» Ґеорґі Ґосподінова
Марина Горбатюк
Цей твір метамодерністський, його можна розглядати як філософський експеримент, метою якого є деструкція впорядкованого мислення про людину, тілесність, час, мову.
19.05.25
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Штука
Театр на вокзалі: Перселл у дорозі
Трагедія, комедія і драма — все це є у музиці Перселла, коли кожен твір — маленька вистава. Наталія Половинка відкриває лаштунки театру Перселла, співом веде в ігровий світ образів його музики.
18.05.25
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Штука
Затяжні дощі
Василь МАХНО
Просвітлення й надії на припинення зливи не було. І подумалося, що час писання роману – наче затяжний дощ, бо ніколи не знаєш, коли він почнеться і коли закінчиться...
17.05.25
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Дискурси
Ні ганьби, ні осуду...
Тарас Прохасько
Я знаю, що Влодко Гривінський був геніальним. У найчистішому сенсі цього поняття. Ним водив Дух. Геніус.
16.05.25
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Дискурси
Символ культурного опору
Експозиція дає змогу поглянути на Тараса Шевченка як на живий символ культурного опору та голос, що супроводжує українців у ключові моменти боротьби за свободу в ХХ–ХХІ століттях.
16.05.25
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Штука
Як чекісти приписували націоналістам свої злочини
Юрій Винничук
За совдепії цю благодатну тоді тему розписували з бурхливою фантазією
15.05.25
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Дискурси
Леся Герасимчук концертуватиме у Львові
16 травня у львівській галереї "Зелена канапа" відбудеться концерт відомої рокової вокалістки, виконавиці власних пісень на вірші українських поетів-класиків, засновниці гурту "Королівські зайці" Лесі Герасимчук.
15.05.25
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Штука
Майстер
Василь СТЕФАНИК
"У Бога нема, шо цес файний, а цес старий, а цес бідний, у Бога всї однакі" Одна з найглибших психологічних Стефаникових новел в автентичному правописі 1899 року
14.05.25
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Минуле