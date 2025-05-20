Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Війна. Травень 2025 року
головна
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Травень 2025 року
Вівторок, Травень 20, 2025 - 00:15
До теми
«Природний роман» Ґеорґі Ґосподінова
Марина Горбатюк
Цей твір метамодерністський, його можна розглядати як філософський експеримент, метою якого є деструкція впорядкованого мислення про людину, тілесність, час, мову.
19.05.25
|
|
Штука
Ні ганьби, ні осуду...
Тарас Прохасько
Я знаю, що Влодко Гривінський був геніальним. У найчистішому сенсі цього поняття. Ним водив Дух. Геніус.
16.05.25
|
|
Дискурси
Як чекісти приписували націоналістам свої злочини
Юрій Винничук
За совдепії цю благодатну тоді тему розписували з бурхливою фантазією
15.05.25
|
|
Дискурси
Леся Герасимчук концертуватиме у Львові
16 травня у львівській галереї "Зелена канапа" відбудеться концерт відомої рокової вокалістки, виконавиці власних пісень на вірші українських поетів-класиків, засновниці гурту "Королівські зайці" Лесі Герасимчук.
15.05.25
|
|
Штука
Майстер
Василь СТЕФАНИК
"У Бога нема, шо цес файний, а цес старий, а цес бідний, у Бога всї однакі" Одна з найглибших психологічних Стефаникових новел в автентичному правописі 1899 року
14.05.25
|
|
Минуле
Ціна етичної поразки
Мирослав МАРИНОВИЧ
Ігнорування цінностей вносить у життя світу такі збурення, внаслідок яких під загрозою опиняється саме те, що хочуть захистити, – а саме безпека.
14.05.25
|
|
Дискурси
Емма: зшивання часу
Олександр Голобородько
Наші бесіди нагадують тиху, розмірену прогулянку. Прогулянку... пам'яттю. Я називаю це “зшиванням часу”... Кілька хвилин — і на моїх очах народжується етюд пані Емми “На щастя”!
14.05.25
|
|
Штука
«Мисливська рушниця» на фестивалі "Ja, Mai"
Аделіна Єфіменко
Біль стає станом буття, що резонує з провідною звуковою ідеєю опери – напруження тиші, крізь яку невимовний крик душі зависає у просторі. Наче відголос втраченої краси музику Томаса Лархера обрамляли мадригали Монтеверді.
13.05.25
|
|
Штука