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Влодко Маковецький
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знимка Влодка Маковецького
Понеділок, Травень 19, 2025 - 11:30
До теми
Як чекісти приписували націоналістам свої злочини
Юрій Винничук
За совдепії цю благодатну тоді тему розписували з бурхливою фантазією
15.05.25
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Дискурси
Леся Герасимчук концертуватиме у Львові
16 травня у львівській галереї "Зелена канапа" відбудеться концерт відомої рокової вокалістки, виконавиці власних пісень на вірші українських поетів-класиків, засновниці гурту "Королівські зайці" Лесі Герасимчук.
15.05.25
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Штука
Майстер
Василь СТЕФАНИК
"У Бога нема, шо цес файний, а цес старий, а цес бідний, у Бога всї однакі" Одна з найглибших психологічних Стефаникових новел в автентичному правописі 1899 року
14.05.25
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Минуле
Ціна етичної поразки
Мирослав МАРИНОВИЧ
Ігнорування цінностей вносить у життя світу такі збурення, внаслідок яких під загрозою опиняється саме те, що хочуть захистити, – а саме безпека.
14.05.25
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Дискурси
Емма: зшивання часу
Олександр Голобородько
Наші бесіди нагадують тиху, розмірену прогулянку. Прогулянку... пам'яттю. Я називаю це “зшиванням часу”... Кілька хвилин — і на моїх очах народжується етюд пані Емми “На щастя”!
14.05.25
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Штука
«Мисливська рушниця» на фестивалі "Ja, Mai"
Аделіна Єфіменко
Біль стає станом буття, що резонує з провідною звуковою ідеєю опери – напруження тиші, крізь яку невимовний крик душі зависає у просторі. Наче відголос втраченої краси музику Томаса Лархера обрамляли мадригали Монтеверді.
13.05.25
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Штука
Місце України в питанні безпеки Європи і світу
Тімоті Снайдер
Маємо загрожений європейський проєкт, світле майбутнє якого найтісніше пов’язане з існуванням українського наріжного каменю
13.05.25
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Дискурси
Володимир Одрехівський: «Присутність»
Три скульптурні цикли — «Цвіт», «Час» і «Співзвучність» — розкривають у бронзі філософські роздуми митця про людину, природу, час, внутрішню тишу і нашу присутність у цьому світі.
12.05.25
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Штука